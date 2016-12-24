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Пермская краевая газета

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Скользкая тема про Пермский университет

17:54  23.12.16 Спорт

За год в кампусе Пермского государственного национального исследовательского университета между экономическим и спортивным корпусами ничего не изменилось.

А именно: как был там каток, впервые в истории открытый в храме прикамской науки еще 30 декабря 2015 года, так и новую зиму 100-летний уже вуз встречает со скользким объектом.

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Кстати, в начале 80-х в ПГУ было место, в котором удержаться на ногах удавалось не всем. Там, где сейчас западная проходная, заканчивался бетонный забор, и шедшие в университет и из него поворачивали. Но многие поскальзывались и падали.

Кому-то было весело, кому-то не очень, а после того, как киностудия геологического факультета сняла про это фильм, дорожку стали посыпать песком.

На катке, в отличие от гололедного места, скользить можно вволю. На площади в 180 квадратных метров. Безо всякого ущерба, но с пользой для здоровья. Бесплатно. Вплоть до 15 марта. И даже коньки тащить в кампус не надо, поскольку их прокат организован в студенческом профкоме: в будние дни с 10:00 до 19:00.

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