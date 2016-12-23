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Пермская краевая газета

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Пятница 23 декабря 2016 года

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С дома, где «СемьЯ на Веденеева», сбросили 6-месячного щенка

16:00  23.12.16 Их нравы

Очередной изуверский акт совершен в Перми. Как сообщают представители пермского движения «Антидогхантер», 22 декабря в 6 часов утра мужчина по имени Дмитрий выкинул из окна своей квартиры на четвертом этаже 6-месячного щенка немецкой овчарки.

Произошло это в доме №86 по улице Веденеева, что в Молодежном Орджоникидзевского района, - где на первом этаже магазин «СемьЯ на Веденеева». За убитым животным арень спустился вниз и отволок труп на мусорку.

Когда возмущенные соседи стали требовать от гражданина ответа за этот гнусный поступок, мужчина заявил, что прикончил свою собственность. Зоозащитники, в свою очередь, написали заявление в полицию.

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