Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Пятница 23 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Сбитые машиной ворота изувечили 2-летнего малыша

14:54  23.12.16 ДТП

В суд Очера, города-райцентра в Пермском крае, передано уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью двухлетнего ребенка.

Как узнала «Звезда» от начальника МО МВД «Очёрский» подполковника Александра Мокрушина, инцидент, при котором был серьезно травмирован маленький мальчик, произошел 5 сентября 2016 года в поселке Павловский. Местный житель днем припарковал возле дома свой внедорожник «Волынь» - он же ЛУАЗ-969, причем двигатель не заглушил, но и на ручной тормоз машину не поставил.

Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите на эти фото

В результате преступной небрежности, автомобиль поехал самопроизвольно и врезался в ворота ограды, рухнувшие из-за этого внутрь двора. А малыш в то время играл за ними и попал под падающую металлоконструкцию. К счастью, она не убила ребенка, хотя обе кости правой голени повредила, причинив закрытый перелом со смещением. Судить виновного будут по части 1 статьи 118 УК РФ.

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация