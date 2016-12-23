Сбитые машиной ворота изувечили 2-летнего малыша

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Пятница 23 декабря 2016 года
В суд Очера, города-райцентра в Пермском крае, передано уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью двухлетнего ребенка.
Как узнала «Звезда» от начальника МО МВД «Очёрский» подполковника Александра Мокрушина, инцидент, при котором был серьезно травмирован маленький мальчик, произошел 5 сентября 2016 года в поселке Павловский. Местный житель днем припарковал возле дома свой внедорожник «Волынь» - он же ЛУАЗ-969, причем двигатель не заглушил, но и на ручной тормоз машину не поставил.
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В результате преступной небрежности, автомобиль поехал самопроизвольно и врезался в ворота ограды, рухнувшие из-за этого внутрь двора. А малыш в то время играл за ними и попал под падающую металлоконструкцию. К счастью, она не убила ребенка, хотя обе кости правой голени повредила, причинив закрытый перелом со смещением. Судить виновного будут по части 1 статьи 118 УК РФ.
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