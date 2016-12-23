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Пермская краевая газета

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Пятница 23 декабря 2016 года

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В Пермском крае арестовали звезду YouTube

13:02  23.12.16 Ну и ну!

Административным арестом на 10 суток и лишением водительских прав на 5 месяцев закончилась для одного из участников история с так называемым «Жигулевским дрифтом на Белую гору».

Ролик под этим названием о событиях 17 декабря 2016 года был выложен на видеохостинге YouTube 20-го числа того же месяца. На записи, явно побывавшей в монтажной студии и дополнительно озвученной, две вазовские «классики» совершают опасные для обывателя маневры на скорости в 70 км/ч и выше.

Машины по пути к Белогорскому монастырю, «Уральскому Афону», что в Кунгурском районе Пермского края, едут боком, бьются друг о друга и об ограждение, одна оказывается в сугробе, и так далее. Съемка велась из третьего авто. Запись, кстати, начинается анонсом о нежелательности копирования трюков.

Номера транспортных средств молодые люди (а это оказались пермяки 1994-1995 годов рождения) не скрыли, потому и вычислить авторов видео правоохранителям удалось без лишних экспертиз. Дрифтерам инкриминировали умышленное совершение опасных маневров и грубое нарушение Правил дорожного движения.

Если к делу подключится балансодержатель дорог Калининского сельского поселения, то, без сомнения, насчитает немалый ущерб за поцарапанные и помятые при ударах металлические части ограждения проезжей части. Но пока речь идет лишь о нарушениях КоАП, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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