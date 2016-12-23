Краевой суд выписал штраф главе пермского департамента - чтобы не зарывалась

Пермский краевой суд оштрафовал главу департамента земельных отношений администрации Перми за неисполненный запрос о предоставлении сведений.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе крайсуда, здесь рассматривался в апелляционном порядке иск горожанина как раз к ДЗО, и для вынесения справедливого решения коллегии требовалась дополнительная информация. Она и была запрошена у департамента.

Но ответ за подписью руководителя ДЗО, которой, как известно, является Елена Товмасян, оказался неожиданным. В бумаге сообщалось, что документ из суда содержит вопросы, в компетенцию департамента не входящие. В смысле, интересуйтесь, мол, в другом месте.

Это, естественно, судебной коллегии не просто не понравилось. ДЗО проходил по делу как административный ответчик и обязан был предоставить доказательства своей правоты, во-первых, а во-вторых, нес ответственность за неисполнение решений суда.

В результате же неполучения нужной информации к назначенному моменту заседание коллегии пришлось перенести, и срок рассмотрения дела увеличился. Потому суд посчитал, что в действиях главы департамента имеются основания для наказания.

Интересно, что судебный штраф был выписан с оговоркой, что платить его высокопоставленная чиновница обязана из личных средств, а не со счета департамента. То есть, это - конкретно ее наказание, но никак не подчиненных клерков.

