Сверхморозы уйдут из Перми, но вернутся - на солнечный Старый Новый год

В выходные в Перми и Пермском крае потеплеет, о чем «Звезда» уже писала. И в ближайшие недели давить под минус 30°С и ниже зима уже не будет. Но не спешите паковать тулупы, сограждане.

Как честно-честно обещает портал GisMeteo, температура воздуха в крайцентре, начиная с 24 декабря и до конца 2016-го, если и станет опускаться за -10°С, то лишь редкими ночами.

31-го днем - минус 7°С со снегопадом, а 1 января только на два градуса холоднее - поскольку сквозь легкий снежок проглянет солнце. Но уже с ночи на 2-е начнет подмораживать.

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По первости без экстрима, трое суток столбики термометров продолжат топтаться на -14-15°С, но затем спикируют вниз. В православное Рождество синоптики обещают уже -29°С.

Далее, 8 января, по прогнозу - минус 33°С, и так пойдет до Старого Нового года, включая 14-е число: -35-37°С при ясном солнечном небе. Отпустит же лишь к Сочельнику.

И на Крещение погода, похоже, не даст любителям смывания грехов в проруби проникнуться вдохновением гражданского подвига. Окунаться придется всего-то при -11°С.

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