Глава фирмы с долгами в 35 млн рублей пошел под суд за сокрытие 5,4 млн

В выводе из-под налогообложения весьма значительной суммы обвиняется глава прикамского ООО «Ашатли-Молоко», чье уголовное дело уже направлено в суд.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, с 21 августа 2015 по 30 июня 2016 года руководитель компании оперировал с денежными средствами, не используя ее расчетные счета: поступления сразу перечислялись на реквизиты контрагентов. В результате, было умышленно сокрыто от налогообложения почти 5,4 млн рублей.

Дело возбуждалось Октябрьским межрайонным СО СУ СКР еще 11 месяцев назад по статье 199.2 УК РФ - «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов». В настоящее время следствиие закончено, обвинительное заключение утверждено в прокуратуре.

Добавим, что, согласно данным сервиса «Контур-Фокус», в 2015 году «Ашатли-Молоко» показало выручку в 578,8 млн рублей при чистом убытке в 141 тысячу. Тем не менее, только по исполнительным производствам это предприятие должно 35,1 млн, из которых 22 млн рублей - по страховым взносам, остальное - по налогам.