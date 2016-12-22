Дмитрий Скриванов: Законы должны работать, а не пылиться в библиотеке

Гифка по случаю...
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Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Четверг 22 декабря 2016 года
Закончилась осенняя сессия Государственной Думы. Уже сегодня начинается работа в регионе – встречи с избирателями, приемы обращений. Не стану скрывать – при всем моем депутатском опыте легко не было.
Мне очень понравилось то, как в Госдуме организована работа с правительством. Министры, прежде чем выступать перед депутатами, получают от них вопросы и предложения. Их мы берем не из головы – все эти вопросы рождаются на встречах с избирателями, то есть это то, что на самом деле волнует людей.
И эти вопросы, по сути, и формируют повестку выступления представителей Правительства РФ. И даже более того – корректируют законотворческие инициативы профильных министерств. Это серьезный инструмент лоббирования интересов региона еще на стадии законотворческой инициативы.
В последний день работы в этом году обсудили инициативу, касающуюся взаимодействия с правительством: о том, что информация от правительства о подготовке подзаконных актов должна направляться в Госдуму до принятия закона.
Это – гарантия того, что законы, которые мы принимаем, будут работать, а не пылиться в библиотеке. Рекомендую взять на вооружение коллегам в Законодательном собрании Пермского края.
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