Дмитрий Скриванов: Законы должны работать, а не пылиться в библиотеке

Закончилась осенняя сессия Государственной Думы. Уже сегодня начинается работа в регионе – встречи с избирателями, приемы обращений. Не стану скрывать – при всем моем депутатском опыте легко не было.

Мне очень понравилось то, как в Госдуме организована работа с правительством. Министры, прежде чем выступать перед депутатами, получают от них вопросы и предложения. Их мы берем не из головы – все эти вопросы рождаются на встречах с избирателями, то есть это то, что на самом деле волнует людей.

И эти вопросы, по сути, и формируют повестку выступления представителей Правительства РФ. И даже более того – корректируют законотворческие инициативы профильных министерств. Это серьезный инструмент лоббирования интересов региона еще на стадии законотворческой инициативы.

В последний день работы в этом году обсудили инициативу, касающуюся взаимодействия с правительством: о том, что информация от правительства о подготовке подзаконных актов должна направляться в Госдуму до принятия закона.

Это – гарантия того, что законы, которые мы принимаем, будут работать, а не пылиться в библиотеке. Рекомендую взять на вооружение коллегам в Законодательном собрании Пермского края.

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