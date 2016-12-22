Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Деревянная пермская «П» стала свидетелем ДТП

15:06  22.12.16 ДТП

Оригинальный скриншот записи камеры видеонаблюдения появился в твиттер-аккаунте дирекции дорожного движения администрации города Перми.

Судя по изображению, около 14:00 рядом с бревенчатым «П» краевого центра, арт-объектом «Пермские ворота», случилось ДТП с участием самосвала марки КамАЗ и черной иномарки. Впрочем, за композицией из этих транспортных средств виднеется еще светлый ВАЗ -четырнадцатой или пятнадцатой модели.

Можно предположить, что шофер грузовика, возившего снег, засмотрелся на монументальное произведение авторства Николая Полисского, неожиданно остановился, и ему под кузов въехало авто, двигавшееся следом. Но, скорее всего, причина торможения была более прозаичной. Какой, выяснят в ГИБДД.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация