Деревянная пермская «П» стала свидетелем ДТП

Оригинальный скриншот записи камеры видеонаблюдения появился в твиттер-аккаунте дирекции дорожного движения администрации города Перми.

Судя по изображению, около 14:00 рядом с бревенчатым «П» краевого центра, арт-объектом «Пермские ворота», случилось ДТП с участием самосвала марки КамАЗ и черной иномарки. Впрочем, за композицией из этих транспортных средств виднеется еще светлый ВАЗ -четырнадцатой или пятнадцатой модели.

Можно предположить, что шофер грузовика, возившего снег, засмотрелся на монументальное произведение авторства Николая Полисского, неожиданно остановился, и ему под кузов въехало авто, двигавшееся следом. Но, скорее всего, причина торможения была более прозаичной. Какой, выяснят в ГИБДД.