Пермского лже-газовщика могут посадить на два года

В суде Орджоникидзевского района Перми будет рассматриваться уголовное дело лже-газовщика - 35-летнего директора ООО «ГлавКом» («Главный сервис водопроводных газовых коммуникаций»).

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, мужчина зарегистрировал это предприятие в октябре 2013 года и числился в нем всего один человек - он сам. Тем не менее, потенциальным партнерам гражданин предъявлял подложные документы о наличии в штате сотрудников, имеющих профессиональное образование и опыт в сфере газового хозяйства.

С помощью этих фальшивок аферист смог получить допуск к производству работ по устройству и демонтажу газового оборудования и в марте 2016 года заключил договор с двумя управляющими компаниями Орджоникидзевского района крайцентра - подрядился обслуживать внутридомовое оборудование. И тогда же занялся ремонтно-восстановительными работами в микрорайонах Камский и Кислотные дачи.

В результате этой деятельности, которую обвиняемый осуществлял, не имея соответствующих познаний, квалификации, аттестации и опыта, дело дошло до утечки газа, что создало угрозу для жизни и здоровья потребителей. Следствие квалифицировало все это как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 238 УК РФ, и по максимуму лже-газовщику грозит два года лишения свободы.

К списку новостей