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Пермская краевая газета

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Подмосковные баварские сосиски оказались чумными

13:34  22.12.16 Здоровье

В сосисках «Баварские», производимых подмосковным ЗАО «Лыткаринский МПЗ», обнаружены молекулы ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), смертельно опасной болезни этих животных.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Россельхознадзора по Пермскому краю, сведения об этом поступили из ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», находящегося в Уссурийске. Не исключено, что данный товар может оказаться и на прикамских прилавках.

Для человека ДНК-содержащий вирус АСЧ безвреден, но вот угощать такой продукцией свиней не рекомендуется. Возбудитель погибает при температуре свыше 70 градусов Цельсия, зато при +60 инактивируется в течение 10 минут. Сохраняется он в пищевых изделиях из свинины, не подвергнутых термической обработке.

В частности, в сале, сырокопченостях, отходах, идущих на корм хрюшкам. Причем вакцины против АЧС и методов ее лечения не существует, поэтому при выявлении вируса у животных одного хозяйства уничтожается и сжигается все свинопоголовье.

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