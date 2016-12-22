Соликамский пристав натрудилась на 5 уголовных дел

Сразу пять уголовных дел возбудили следственные органы Прикамья в отношении одного бывшего судебного пристава из соликамского отдела.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в ходе собственной ведомственной проверки было выявлено, что в период с апреля 2014 по март 2015 года дама, находясь при исполнении должностных обязанностей, незаконно закрыла 35 исполнительных производств - на основании подложных заявлений от взыскателя.

В результате, взыскатель не получил своих денег, чем были существенно нарушены его права, а авторитет органов власти был дискредитирован. Данные деяния подпадают под состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ - служебный подлог из личной заинтересованности . Теперь экс-приставу грозит до четырех лет колонии.

