Соликамский пристав натрудилась на 5 уголовных дел

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Четверг 22 декабря 2016 года
Сразу пять уголовных дел возбудили следственные органы Прикамья в отношении одного бывшего судебного пристава из соликамского отдела.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в ходе собственной ведомственной проверки было выявлено, что в период с апреля 2014 по март 2015 года дама, находясь при исполнении должностных обязанностей, незаконно закрыла 35 исполнительных производств - на основании подложных заявлений от взыскателя.
В результате, взыскатель не получил своих денег, чем были существенно нарушены его права, а авторитет органов власти был дискредитирован. Данные деяния подпадают под состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ - служебный подлог из личной заинтересованности . Теперь экс-приставу грозит до четырех лет колонии.
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