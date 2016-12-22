Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Воспитание болтливой напарницы обошлось чусовлянину почти в полтора года ограничения свободы

09:56  22.12.16 Их нравы

По части 1 статьи 117 УК РФ, за истязание, судили в ноябре в Чусовом мужчину, перегнувшего палку в воспитании излишне разговорчивой напарницы.

Как следует из материалов уголовного процесса, первый конфликт между ними произошел еще в феврале 2016 года, когда гражданин и гражданка шабашили - занимались внутренней отделкой одного из частных домов.

Точнее, по мнению старшого, он работал, а коллега только и делала, что болтала по мобильному телефону. В результате, чусовлянин вспылил, вырвал трубку из рук дамы и дважды заехал ей кулаком по голове.

Следующий инцидент случился уже летом - в июне, во время совместного времяпровождения парочки на дачном участке. Мужчина повздорил с соседом, а женщина попеняла ему за это, мол, надо быть сдержаннее.

За что была схвачена за горло и снова получила два удара по голове, но потом со своим обидчиком помирилась. Тем же образом могла закончиться и третья стычка, когда ссора произошла в ходе застолья.

Но тут вмешалась сестра жертвы воспитания, заинтересовавшаяся синяками на лице родни. Оказалось, та опять подверглась экзекуции: недовольный чем-то напарник десять раз приложил ее головой о стену.

В последнем случае дело дошло до встречи с врачами, которые зафиксировали у потерпевшей следы побоев и сообщили в полицию. Закончилось все приговором - год и четыре месяца ограничения свободы.

Несмотря, кстати, на то, что потерпевшая просила суд не наказывать своего истязателя, поскольку тот уже принес извинения и был ею прощен.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация