Воспитание болтливой напарницы обошлось чусовлянину почти в полтора года ограничения свободы

По части 1 статьи 117 УК РФ, за истязание, судили в ноябре в Чусовом мужчину, перегнувшего палку в воспитании излишне разговорчивой напарницы.

Как следует из материалов уголовного процесса, первый конфликт между ними произошел еще в феврале 2016 года, когда гражданин и гражданка шабашили - занимались внутренней отделкой одного из частных домов.

Точнее, по мнению старшого, он работал, а коллега только и делала, что болтала по мобильному телефону. В результате, чусовлянин вспылил, вырвал трубку из рук дамы и дважды заехал ей кулаком по голове.

Следующий инцидент случился уже летом - в июне, во время совместного времяпровождения парочки на дачном участке. Мужчина повздорил с соседом, а женщина попеняла ему за это, мол, надо быть сдержаннее.

За что была схвачена за горло и снова получила два удара по голове, но потом со своим обидчиком помирилась. Тем же образом могла закончиться и третья стычка, когда ссора произошла в ходе застолья.

Но тут вмешалась сестра жертвы воспитания, заинтересовавшаяся синяками на лице родни. Оказалось, та опять подверглась экзекуции: недовольный чем-то напарник десять раз приложил ее головой о стену.

В последнем случае дело дошло до встречи с врачами, которые зафиксировали у потерпевшей следы побоев и сообщили в полицию. Закончилось все приговором - год и четыре месяца ограничения свободы.

Несмотря, кстати, на то, что потерпевшая просила суд не наказывать своего истязателя, поскольку тот уже принес извинения и был ею прощен.