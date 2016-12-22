За смертельное ДТП под Добрянкой виновник наказан двумя годами поселения и выплатой 0,8 млн

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы виновнику смертельного ДТП, случившегося в Добрянском районе 13 июля 2016 года.

Напомним, в тот день водитель иномарки на трассе Пермь-Березники пошел на обгон, но вернуться с чужой полосы на свою не успел и врезался во встречную легковую машину также иностранного производства. В результате, один человек погиб, а двое получили различные ранения.

Добрянский суд вынес приговор 17 октября. Гражданин был наказан двумя годами лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, ему предстоит выплатить потерпевшим 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и около 40 тысяч рублей материального ущерба.

Но осужденный с вердиктом не согласился и попробовал обжаловать его в краевой инстанции как чрезмерно суровый. Одним из доводов в свою пользу мужчина называл то, что именно он заглушил двигатель разбившейся машины погибшего, чем предотвратил возгорание и спас тем самым остальных.