На трассе Пермь-Березники появится надземный переход

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Четверг 22 декабря 2016 года
Извещение об электронном аукционе по разработке технико-экономического обоснования строительства надземного перехода через автотрассу Пермь-Березники размещено 20 декабря на официальном сайте госзакупок.
Сооружение должно появиться на участке дороги 27-28 км в Добрянском районе Пермского края - возле деревни Залесная. Проезжая часть там четырехполосная - шириной 14 метров, а с земляными откосами - 20 м.
Торги предполагается провести 9 января 2017 года, а срок окончания работ обозначен датой 31 мая, то есть на все должно уйти около 5 месяцев. Стартовая максимальная стоимость тендера 642 933 рубля из казны края.Читайте также >>>
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