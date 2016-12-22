Вокзал Пермь I сдадут во второй половине 2017 года

Пермяки удивляются: уже и Речной вокзал начали реконструировать, а старинный ж/д-вокзал напротив до сих пор непонятно в каком состоянии. То ли восстановление заморожено, то ли работы идут - за забором-то не видно.

Читателей «Звезды» информирует пресс-секретарь Пермского региона СвЖД Галина Ибрагимова:

- Реализация проекта по реконструкции вокзала станции Пермь I находится в завершающей стадии. Выполнена реставрация фасада, ведутся отделочные и реставрационные работы внутренних помещений. Задержка объясняется тем, что в ходе реконструкции была выявлена необходимость дополнительных работ, ранее не запланированных проектной документацией. Это, в частности, восстановление трассы ливневой канализации длиной 209 м от здания вокзала до реки Кама.

По словам представителя пресс-службы Свердловской железной дороги в Прикамье, для всего внепланового потребовались дополнительные ресурсы. На сегодняшний день стоимость ремонтно-реставрационных работ оценивается в 425,8 млн рублей. Пока подрядчик предполагает сдать объект в эксплуатацию во второй половине 2017 года.