Кубок России: на пьедесталах - три Насти из Чусового

19–20 декабря первые два этапа Кубка России по фристайлу в новом сезоне выиграла настоящий вундеркинд из города Чусовой Пермского края – юная Анастасия Смирнова, которой совсем недавно исполнилось 14 лет.

Благодаря двойной «золотой» победе Настя сможет наконец-то получить давно заслуженное звание мастера спорта, норматив которого она выполняла уже неоднократно, но только из-за своего возраста не могла стать мастером до достижения 14 лет.

На вторую ступеньку пьедестала почёта поднимались, меж тем, ещё две Анастасии, и обе тоже из Чусового! На первом этапе «серебро» выиграла девятнадцатилетняя Анастасия Первушина, неоднократный призёр и победитель первенства России по могулу.

На втором этапе Кубка России по фристайлу второе место заняла чусовлянка Анастасия Сафиуллина. Прямо-таки какое-то мистическое совпадение для трёх Анастасий!

Оба этапа Кубка России среди мужчин выиграл тоже спортсмен из Чусового Андрей Махнёв, который повторил свой «золотой» дубль в прошлом сезоне, когда два первых этапа Кубка России по фристайлу также проводились в Чусовом.

Зато второе место на пьедестале почёта среди мужчин оба раза доставалось спортсмену из Москвы Егору Ануфриеву, который не испугался наших уральских морозов, блестяще показав себя на склонах чусовской Арининой горы.

Юрий СОФОНОВ

Фото СДЮСШОР «Огонёк»