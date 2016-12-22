Прикамец за избиение кавказца стулом сел на 9 месяцев в колонию строгого режима

К лишению свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен житель Чусового, участвовавший в массовой драке, произошедшей в местном развлекательном комплексе «Пять морей».

Кроме того, осужденный, ранее уже отсидевший 4 года на общем режиме, обязан компенсировать потерпевшему, уроженцу прикаспийской кавказской республики, моральный и физический вред в размере 12 тысяч рублей. Как следует из материалов уголовного процесса, чусовлянин нанес кавказцу удар барным стулом по лицу и левой руке.

Несчастный, впрочем, отделался ушибами и кровоподтеками, но, поскольку объвиняемый совершил рецидив, приговор оказался достаточно суров. Добавим, что стул после применения остался цел и был возвращен жертве преступления обратно в собственность.