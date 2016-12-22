С золотыми унитазами сравнили в Мурманске пермские ледовые скульптуры - и зря

К главе Мурманской области Марине Ковтун обратились местные предприниматели, проигравшие пермскому ИП Куликова Т.А. сразу по трем лотам открытого запроса предложений по изготовлению и установке ледовых скульптур.

Общая стоимость тендеров - 11 млн 450 тысяч рублей, но мурманчане даже не попали в число официальных претендентов. Заявки комиссия приняла лишь от пермячки, затем все три закупки были признаны несостоявшимися, а после прикамская компания получила подряды на 10,6 млн - уже на совершенно законных основаниях.

Правда, у северян - иное мнение. Они сочли результаты торгов сомнительными, заявили даже, что техзадание писалось не просто под будущего победителя, а вообще им самим, сообщает местное издание СеверПост.ru.

«Основной признак сговора – значительное, на 5 миллионов рублей (общая закупка 11 млн) завышение цены, - проинформировали мурманчане губернатора. - Это то же самое, что закупать уличные ледяные горки из замороженной дистиллированной воды или золотой унитаз для нужд мэрии».

Наивные люди. Знали бы они, что в Перми творится. Ведь если бы Татьяна Анатольевна могла проявить свои ледово-зодческие таланты на прикамской ниве, разве стала бы она связываться с мурманскими торгами? Достаточно поднять последние соответствующие тендеры по столице Прикамья.

Ледовый городок на эспланаде уже четвертый год подряд возводит индивидуальный предприниматель Алексей Тютнев. Нынче он получил подряд стоимостью 16,8 млн рублей. А елку поставил и лампочками разноцветными ее украсил тоже Тютнев. Только Николай. Алексеевич. Тут цифры небольшие - всего полмиллиона рублей.

Но одновременно Николай Алексеевич выиграл по указанной выше схеме подряд на выполнение работ по изготовлению и установке объекта «Тройка лошадей с каретой» в парке «Счастье есть» в Закамске - за почти 600 тысяч рублей. Плюс еще в октябре победил в конкурсе на поставку снега и льда на эспланаду - за 9,5 млн.

Не для ледового городка - для Кубка по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в 2017 году. А уже нынче Тютнев Н.А. все при том же заказчике - агентстве социокультурных проектов города Перми - стал исполнителем еще и услуг по устройству и содержанию инфраструктуры для проведения означенного Кубка.

Цена - почти 4,5 млн рублей. И все это - тендеры, концы по которым никто даже прятать не пытается. Не исключено, что как раз для того, чтобы никто лишний и не совался. А вот теперь ответьте пермякам, уважаемые мурманчане. Вот как в такой ситуации было быть ИП Куликова Т.А.? Она и пошла морем.

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