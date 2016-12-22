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Пермская краевая газета

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Пермский театр оперы и балета и ГУФСИН стали партнерами

16:32  21.12.16 Тенденция

Партнерское соглашение подписали краевое ГУФСИН и Пермский театр оперы и балета имени Чайковского.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе пенитенциарного ведомства, договор подразумевает, что всемирно известное учреждение культуры будет организовывать гастрольные туры по подразделениям ГУФСИН в регионе, а также в летних лагерях детей сотрудников управления. Кроме того, ГУФСИН и Оперный разработают совместный план участия работников ведомства в театральных образовательных программах, экскурсиях, интерактивных лекциях и творческих встречах с артистами.

В свою очередь, главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю будет оказывать театру оперы и балета содействие в проведении различных работ, консультировать по строительно-техническим вопросам, предлагать товары и услуги со значительными скидками, участвовать в тендерах, проводимых партнером, наконец обеспечивать посещение сотрудниками репертуарных спектаклей на регулярной основе.

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