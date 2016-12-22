За выезд из России пермяк выложил 1,2 млн рублей

Более 1,2 млн рублей заплатил в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми житель краевого центра, желавший улететь с семьей за границу.

Ранее гражданин уже получал извещения о необходимости погашения кредиторской задолженности, рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, но, по его словам, не верил в серьезность проблемы. Зато его родные вдруг поверили в Санта-Клауса и решили побывать в резиденции этого коллеги Деда Мороза, а та, как назло, за границей.

Но с долгами главы семейства сделать это оказалось невозможно. Впрочем, мужчина даже и рисковать не стал, а пошел наводить справки у приставов, выяснил, что стал невыездным, и сделал верный шаг. То есть, отдал требуемый миллион с лишним плюс исполнительский сбор 79 тысяч рублей, и сразу полегчало не только в кармане, но и на душе.