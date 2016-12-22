Трое зарублены топором в Соликамске

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Четверг 22 декабря 2016 года
Сотрудники полиции города Соликамск задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого сразу в трех убийствах.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, страшная находка была сделана правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на улице 20 лет Победы. В открытом, несмотря на мороз, частном доме они обнаружили трупы двух мужчин и женщины.
В причине смерти всех троих сомневаться не приходилось - людей зарубили топором. По данным регионального следственного управления СКР, произошло это 19 декабря. Убийца напал на хозяина строения и двух его гостей в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.
Топор после совершения преступления он выбросил в одном из дворов по соседству с местом кровавой разборки. Орудие найдено, собраны и другие многочисленные улики, опрошены свидетели, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц