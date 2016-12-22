Трое зарублены топором в Соликамске

Сотрудники полиции города Соликамск задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого сразу в трех убийствах.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, страшная находка была сделана правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на улице 20 лет Победы. В открытом, несмотря на мороз, частном доме они обнаружили трупы двух мужчин и женщины.

В причине смерти всех троих сомневаться не приходилось - людей зарубили топором. По данным регионального следственного управления СКР, произошло это 19 декабря. Убийца напал на хозяина строения и двух его гостей в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений.

Топор после совершения преступления он выбросил в одном из дворов по соседству с местом кровавой разборки. Орудие найдено, собраны и другие многочисленные улики, опрошены свидетели, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.