Полковник Борис Бородавин: Предложили возглавить пермское управление Росгвардии, - ответил, что готов

Полковник полиции Борис Бородавин впервые с момента своего назначения начальником прикамского управления Росгвардии пообщался с журналистами. На состоявшейся в понедельник, 19 декабря, пресс-конференции он постарался ответить на все вопросы СМИ – не комментировал только слухи и действия вышестоящих командиров.

Естественно, прежде всего, речь зашла об общем – о новой российской силовой структуре в целом. Как известно, указ №157 «О формировании войск Национальной гвардии РФ» президент подписал 5 апреля 2016 года. А согласно федеральному закону №226 от 3 июля, эти войска являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

По словам полковника Бородавина, в структуру управления Росгвардии по Пермскому краю вошли ранее бывшие в МВД специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), отряды мобильные особого назначения (ОМОН) из Перми и Березников, центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), авиационный отряд специального назначения (АОСН) и вневедомственная охрана (УВО).

Формирование новых войск должно пройти в три этапа. Первый завершится с наступлением 2017 года: до 31 декабря территориальные управления регистрируются в качестве юридических лиц, открывают счета, принимают на свой баланс имущество и вооружение полицейских подразделений, переведенных в Росгвардию.

Второй этап ограничен периодом с 1 января по 31 августа 2017 года. Его задачи: совершенствование системы управления, уточнение структуры, численности, построения войск, разработка нормативно-правовых актов и внесение в действующие нормативно-правовые акты изменений, регламентирующих деятельность войск Национальной гвардии. Наконец третий этап должен завершиться 1 января 2018 года окончанием формирования войск в единую структуру.

Численность управления Росгвардии по Пермскому краю составляет на сегодняшний день более 2 тысяч человек. Сейчас они выполняют все те же функции, что были у подразделений ранее – при пребывании в структуре органов внутренних дел. Поэтому и результаты работы за 11 месяцев уходящего года не разделяются на «до» и «после».

5 тысяч объектов охраняли бойцы УВО, 11 тысяч квартир, 2 тысячи мест нахождения имущества граждан. Пресечено 47 попыток краж, выявлено 730 преступлений и 34689 административных правонарушений. Задержаны 209 граждан, объявлявшихся в федеральный розыск. А при осуществлении силового сопровождения мероприятий органов МВД и ФСБ задержаны 310 подозреваемых, выявлено свыше 1,7 тысячи административных правонарушений, изъято 32 единицы оружия и более 48 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, ОМОН, СОБР и авиация продолжали и продолжают выполнять поставленные оперативные задачи на Северном Кавказе, обеспечивали охрану порядка на спортивных, праздничных, культурно-массовых и других мероприятиях на территории Перми и края. А центром ЛРР выдано более 33 тысяч лицензий и разрешений на оружие и проведено более 67 тысяч проверок сохранности оружия и боеприпасов.

«Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере оружия составила порядка 2 млн рублей. Изъято из оборота 2756 единиц гражданского оружия», - закончил свой отчет перед журналистами глава прикамского управления Росгвардии. И тут же посыпались вопросы, в частности, о том, почему силовая структура – новая, а форма – старая.

- Переодеть сразу всех росгвардейцев страны в новую форму одежды – достаточно затратная для бюджета задача, причем не первостепенная. Тем более что, как говорится, не до жиру, - ответил полковник Бородавин. - Сейчас как раз происходит разработка атрибутики, и в ближайшее время у нас пока сменятся шевроны. А уже в последующем и форма одежды, и раскраска машин наружных нарядов.

- А что будет на шевроне?

- От нас запросили наши предложения по атрибутике, и при этом будет привязка к официальной атрибутике Пермского края. То есть, медведь присутствовать должен. Во всяком случае, мы его однозначно учли.

- Каковы полномочия бойцов Росгвардии на улицах, во время охраны и патрулирования?

- По административным правонарушениям есть один нюанс: мы имеем право задерживать нарушителей только на тех объектах, что охраняем сами. Но если совершается уголовное преступление, то сотрудники обязаны немедленно реагировать, задерживать подозреваемых и передавать их в руки полиции.

- Должность начальника управления Росгвардии по Прикамью – генеральская?

- Нет, полковничья. Не мне обсуждать, руководство приняло такое решение. А то, что Пермским военным институтом войск Национальной гвардии, что на Гайве, командует генерал, объясняется нашим разным подчинением. У управления оно – окружное, и руководство – в Нижнем Новгороде. Институт же подотчетен только Москве.

- Ожидается ли в управлении увеличение штатной численности?

- Корректировки предполагается внести на втором этапе формирования войск. Нехватка, конечно, чувствуется - в аппарате управления. Именно поэтому в полной мере задействуется аппарат вневедомственной охраны, который готов к выполнению этих задач и профессионально подготовлен. Так что, думаю, увеличение численности произойдет.

- К новым сотрудникам будут какие-то особые требования?

- По сути, те же самые, что предъявлялись и в системе МВД. То есть, отсутствие судимости, наличие требуемого образования, соответствие по медицинским показателям, прохождение всех спецпроверок по спецучетам, психологического и психофизиологического обследования. В том числе, с использованием полиграфа.

- Борис Серафимович, специально для читателей газеты «Звезда». Вы знали, что именно вас назначат?

- Вариантов даже в мыслях не было. Шел отбор, изучали всех кандидатов, которые об этом и не знали, проводились спецпроверки, и потом по результатам довели информацию и спросили, готов ли я выполнять эти задачи. Ответил, что готов.

Фото Юрия Токранова