Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Полковник Борис Бородавин: Предложили возглавить пермское управление Росгвардии, - ответил, что готов

14:04  21.12.16 События

Полковник полиции Борис Бородавин впервые с момента своего назначения начальником прикамского управления Росгвардии пообщался с журналистами. На состоявшейся в понедельник, 19 декабря, пресс-конференции он постарался ответить на все вопросы СМИ – не комментировал только слухи и действия вышестоящих командиров.

Естественно, прежде всего, речь зашла об общем – о новой российской силовой структуре в целом. Как известно, указ №157 «О формировании войск Национальной гвардии РФ» президент подписал 5 апреля 2016 года. А согласно федеральному закону №226 от 3 июля, эти войска являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

По словам полковника Бородавина, в структуру управления Росгвардии по Пермскому краю вошли ранее бывшие в МВД специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), отряды мобильные особого назначения (ОМОН) из Перми и Березников, центр лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР), авиационный отряд специального назначения (АОСН) и вневедомственная охрана (УВО).

Формирование новых войск должно пройти в три этапа. Первый завершится с наступлением 2017 года: до 31 декабря территориальные управления регистрируются в качестве юридических лиц, открывают счета, принимают на свой баланс имущество и вооружение полицейских подразделений, переведенных в Росгвардию.

Второй этап ограничен периодом с 1 января по 31 августа 2017 года. Его задачи: совершенствование системы управления, уточнение структуры, численности, построения войск, разработка нормативно-правовых актов и внесение в действующие нормативно-правовые акты изменений, регламентирующих деятельность войск Национальной гвардии. Наконец третий этап должен завершиться 1 января 2018 года окончанием формирования войск в единую структуру.

Численность управления Росгвардии по Пермскому краю составляет на сегодняшний день более 2 тысяч человек. Сейчас они выполняют все те же функции, что были у подразделений ранее – при пребывании в структуре органов внутренних дел. Поэтому и результаты работы за 11 месяцев уходящего года не разделяются на «до» и «после».

5 тысяч объектов охраняли бойцы УВО, 11 тысяч квартир, 2 тысячи мест нахождения имущества граждан. Пресечено 47 попыток краж, выявлено 730 преступлений и 34689 административных правонарушений. Задержаны 209 граждан, объявлявшихся в федеральный розыск. А при осуществлении силового сопровождения мероприятий органов МВД и ФСБ задержаны 310 подозреваемых, выявлено свыше 1,7 тысячи административных правонарушений, изъято 32 единицы оружия и более 48 кг взрывчатых веществ.

Кроме того, ОМОН, СОБР и авиация продолжали и продолжают выполнять поставленные оперативные задачи на Северном Кавказе, обеспечивали охрану порядка на спортивных, праздничных, культурно-массовых и других мероприятиях на территории Перми и края. А центром ЛРР выдано более 33 тысяч лицензий и разрешений на оружие и проведено более 67 тысяч проверок сохранности оружия и боеприпасов.

«Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере оружия составила порядка 2 млн рублей. Изъято из оборота 2756 единиц гражданского оружия», - закончил свой отчет перед журналистами глава прикамского управления Росгвардии. И тут же посыпались вопросы, в частности, о том, почему силовая структура – новая, а форма – старая.

- Переодеть сразу всех росгвардейцев страны в новую форму одежды – достаточно затратная для бюджета задача, причем не первостепенная. Тем более что, как говорится, не до жиру, - ответил полковник Бородавин. - Сейчас как раз происходит разработка атрибутики, и в ближайшее время у нас пока сменятся шевроны. А уже в последующем и форма одежды, и раскраска машин наружных нарядов.

- А что будет на шевроне?
- От нас запросили наши предложения по атрибутике, и при этом будет привязка к официальной атрибутике Пермского края. То есть, медведь присутствовать должен. Во всяком случае, мы его однозначно учли.

- Каковы полномочия бойцов Росгвардии на улицах, во время охраны и патрулирования?
- По административным правонарушениям есть один нюанс: мы имеем право задерживать нарушителей только на тех объектах, что охраняем сами. Но если совершается уголовное преступление, то сотрудники обязаны немедленно реагировать, задерживать подозреваемых и передавать их в руки полиции.

- Должность начальника управления Росгвардии по Прикамью – генеральская?
- Нет, полковничья. Не мне обсуждать, руководство приняло такое решение. А то, что Пермским военным институтом войск Национальной гвардии, что на Гайве, командует генерал, объясняется нашим разным подчинением. У управления оно – окружное, и руководство – в Нижнем Новгороде. Институт же подотчетен только Москве.

- Ожидается ли в управлении увеличение штатной численности?
- Корректировки предполагается внести на втором этапе формирования войск. Нехватка, конечно, чувствуется - в аппарате управления. Именно поэтому в полной мере задействуется аппарат вневедомственной охраны, который готов к выполнению этих задач и профессионально подготовлен. Так что, думаю, увеличение численности произойдет.

- К новым сотрудникам будут какие-то особые требования?
- По сути, те же самые, что предъявлялись и в системе МВД. То есть, отсутствие судимости, наличие требуемого образования, соответствие по медицинским показателям, прохождение всех спецпроверок по спецучетам, психологического и психофизиологического обследования. В том числе, с использованием полиграфа.

- Борис Серафимович, специально для читателей газеты «Звезда». Вы знали, что именно вас назначат?
- Вариантов даже в мыслях не было. Шел отбор, изучали всех кандидатов, которые об этом и не знали, проводились спецпроверки, и потом по результатам довели информацию и спросили, готов ли я выполнять эти задачи. Ответил, что готов.

Фото Юрия Токранова

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация