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Пермская краевая газета

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Четверг 22 декабря 2016 года

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Мороз убил уже 12 прикамцев

22:08  20.12.16 Происшествия

За ноябрь 2016 года и две декады декабря в медучреждения Прикамья обратились с симптомами переохлаждения или обморожения уже 253 жителя региона, из них - 11 несовершеннолетних.

Как пояснили «Звезде» в Пермском территориальном центре медицины катастроф, госпитализации при этом подверглись 160 человек, в том числе 4 ребенка. Меньшая часть, 93 пострадавшх, из которых детей семеро, лечились амбулаторно.

При этом, по информации издания «АиФ-Прикамье», 12 прикамцев с начала фактической зимы, увы, замерзли на улицах насмерть.

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