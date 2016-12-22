Мороз убил уже 12 прикамцев

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Четверг 22 декабря 2016 года
За ноябрь 2016 года и две декады декабря в медучреждения Прикамья обратились с симптомами переохлаждения или обморожения уже 253 жителя региона, из них - 11 несовершеннолетних.
Как пояснили «Звезде» в Пермском территориальном центре медицины катастроф, госпитализации при этом подверглись 160 человек, в том числе 4 ребенка. Меньшая часть, 93 пострадавшх, из которых детей семеро, лечились амбулаторно.
При этом, по информации издания «АиФ-Прикамье», 12 прикамцев с начала фактической зимы, увы, замерзли на улицах насмерть.
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