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Пермская краевая газета

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Петь они умеют: как главврач наркодиспансера, так и начальник пожарной части

21:31  20.12.16 Ну и ну!

Вы слыхали, как поют… главный врач наркодиспансера, чемпион мира по бодибилдингу, начальник пожарной части, депутаты Земского Собрания, директор управляющих компаний и тренер хоккейной команды «Кама»? Услышать представителей «непоющих» профессий можно было в районном ДК Краснокамска, где прошло шоу «Парад звезд».

Идея шоу – собрать в дуэты представителей культуры, которые поют профессионально и тех, чьи специальности далеки от музыки. Поставщики шоу Светлана Макарова и Юлия Гайфиева определили тему – российский кинематограф и постарались каждый музыкальный номер сделать парафразом на известные эпизоды фильмов. Репетиции длились два месяца: распевки, подбор костюмов, отработка движений на сцене…

Участники дуэтов не только учились петь, но и понимать партнеров с полувзгляда, полуслова. Взаимодействие на сцене- важнейший элемент актерского успеха!

Он оказался оглушительным – зрители долго не хотели отпускать со сцены методиста РДК Ирину Шелеметьеву и бывшего начальника пожарной частиАндрея Старикова, которые представили сцену царского банкета из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Марфа Васильевна трепетно опускала глаза. Царь требовал: «Танцуют все!», а образцовый хореографический ансамбль «Стиль» создавал зажигательную атмосферу.

Балетмейстер-постановщик РДК Евгений Шляпин и его партнерши: депутат Земского Собрания Ольга Колоколова и заведующая поликлиникой № 1 Нелли Седова исполнили песню про злого шутника, озорника Купидона из кинофильма «Не может быть!». Номер оказался очень пластичным и харизматичным. В образах белого и черного ангелов этих солидных людей никто и представить не мог!

А насколько артистичными могут быть хоккеисты доказал тренер хоккейной команды «Кама» Евгений Краснов, который в образе Кота Базилио вместе с ведущим методистом ДК Гознак Светланой Рожневой представил сцену из фильма «Приключения Буратино». Тут было все: погони, драки, мошенничество – половина УК РФ! Весело, смешно, задорно!

Воспоминания останутся надолго: как чемпион мира по бодибилдингу Сергея Черемных играл ковбоя из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов» демонстрируя дамам в зале накачанный торс. Как преобразилась в графиню Диану де Бельфлор из фильма «Собака на сене» главный врач Краснокамского филиала краевого наркодиспансера Диана Митюхина. Какой замечательной Мери Поппинс стала чемпион мира и Европы по самбо и дзюдо Наталья Костылева.

Каждое выступление было настоящим открытием! В заключение праздничного вечера поздравить зрителей с наступающим Новым годом вышел Дед Мороз.

Анастасия ФАДЕЕВА

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