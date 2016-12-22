Бухгалтер пяти школ украла в сумме 12 млн рублей

19 декабря в Краснокамском городском суде закончено оглашение приговора в отношении бывшего главного бухгалтера пяти образовательных учреждений города Натальи М.

Молодая женщина осуждена судом за совершение четырех особо крупных мошенничеств с использованием служебного положения и одного просто крупного к 9 с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 4 млн рублей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски учреждений образования, и взыскан совокупный ущерб в размере более 12 млн.

«Данное дело вели сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю, продолжалось расследование более года, а оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОБЭП по Краснокамскому району», - рассказала «Звезде» старший помощник прокурора Краснокамска Светлана Кузнецова.

Согласно материалам уголовного дела, М., являясь главным бухгалтером ряда организаций, в период с июля 2011 года по апрель 2015 года похищала бюджетные денежные средства путем перечисления их на свои банковские карты. Отметим, что процесс длился в суде четыре месяца.

Анастасия ФАДЕЕВА