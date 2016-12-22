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Пермская краевая газета

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Пьяный пермяк остановил в Карелии московский скорый

19:38  20.12.16 Ну и ну!

Путешествие пьяного пермского пенсионера по Карелии завершилось на станции Кемь Мурманской ЖД.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД северной республики, 67-летний гражданин ехал в поезде Москва-Мурманск и всю дорогу, во-первых, пьянствовал, во-вторых, мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. А в конце концов в Кеми  мужчина сорвал стоп-кран.

В результате, как раз там его силком и высадили из вагона, после чего отвели в линейное отделение полиции. В отношении нарушителя оформлены административные протоколы за нетрезвое появление в общественном месте и за нарушение правил безопасности на ж/д-транспорте.

Кроме того, полицейские составили и дали пермяку подписать акт о недостойном поведении в качестве пассажира.

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