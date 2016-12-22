Свердловские патрульные выручили 11 человек из автобуса Пермь-Челябинск

Рейсовый автобус Пермь-Челябинск сломался днем 20 декабря на 186 км федеральной трассы, соединяющей Екатеринбург с Пермским краем.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водителю и 10 пассажирам грозило замерзание, очевидно, со связью что-то случилось. Но, на счастье, вышедшее из строя транспортное средство оказалось на пути у патруля госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС предприняли все необходимые в данном случае меры. Для эвакуации людей был остановлен автобус Красноуфимск-Екатеринбург, и все десятеро продолжили путь в тепле и безопасности. А водителю полицейские помогли устранить поломку.