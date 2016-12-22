Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Свердловские патрульные выручили 11 человек из автобуса Пермь-Челябинск

19:02  20.12.16 Происшествия

Рейсовый автобус Пермь-Челябинск сломался днем 20 декабря на 186 км федеральной трассы, соединяющей Екатеринбург с Пермским краем.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водителю и 10 пассажирам грозило замерзание, очевидно, со связью что-то случилось. Но, на счастье, вышедшее из строя транспортное средство оказалось на пути у патруля госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС предприняли все необходимые в данном случае меры. Для эвакуации людей был остановлен автобус Красноуфимск-Екатеринбург, и все десятеро продолжили путь в тепле и безопасности. А водителю полицейские помогли устранить поломку.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация