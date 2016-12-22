Пермские власти отключили населению обратную связь

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Четверг 22 декабря 2016 года
Звонильный центр главы Перми теперь станет просто звонильным центром города. Решение о переименовании сall-центра (сall - звонок) принято Пермской Думой.
Впрочем, пусть называют, как хотят, но другой ресурс - муниципальный интернет-портал - лишился функции обратной связи, и теперь онлайн-вопрос уже не задашь.
Сам горсайт вообще изменился в ночь с 19 на 20 декабря в соответствии «с требованиями, предъявляемыми к официальным сайтам муниципальных образований».
Для фанатов прежнего вида, впрочем, он еще существует, но уже в old-варианте, где, кстати, пока жива китайская версия, обновления не пережившая.
Что же до обратной связи с населением, то восстановить ее обещают лишь в марте - с помощью специального сайта, а не кнопки на уже существующем.
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