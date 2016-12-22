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Пермская краевая газета

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Житель Прикамья за стрельбу по отдыхающим сядет на 8 лет

16:58  20.12.16 Криминал

К восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен 53-летний житель Кунгурского района, в июле 2016 года открывший прицельный огонь по компании отдыхающих на берегу реки возле села Сылвенск.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в результате не менее чем двух выстрелов из охотничьего ружья 16-го калибра была ранена одна из женщин. Ее здоровью кунгуряк причинил тяжкий вред, признали врачи и суд.

Первоначально злоумышленник с места преступления сбежал, но позже, когда об этом деянии рассказали СМИ, добровольно пришел в полицию, сдался и написал явку с повинной. Дело возбуждалось по пунктам «в», «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

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