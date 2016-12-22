Пермские дети стали пропадать сотнями

Только за первую половину декабря 2016 года в Пермском крае органы внутренних дел зарегистрировали 112 заявлений о пропаже детей.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального ГУ МВД, к счастью, на данный момент не найдены лишь 12 несовершеннолетних, причем все они бегали из дома или из воспитательных учреждений не раз.

Так, 9-летний мальчик из Березников только официально числился в розыске четырехкратно. Искали его в ноябре - нашли, пропал в декабре - тоже уже передан в руки матери.

А вчера, 19 декабря, стало известно об обнаружении в Калининском районе Санкт-Петербурга 14-летней пермячки. Девочка часто уходила из дома, но декаду назад сбежала уже из приюта.

Как выяснилось, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», что на Бахаревке, хватился своей юной постоялицы еще декаду назад.

Увы, не всегда пропажи заканчиваются возвращением. Например, другую 14-летнюю девочку, ушедшую из Чайковского приюта в октябре, найти пока не смогли.

