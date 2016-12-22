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Пермская краевая газета

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Часть смертельно опасных трасс Прикамья выведут на ремонт

14:11  20.12.16 Госзакупки

К концу сентября 2018 года управление автодорог Пермского края предполагает закончить выборочный ремонт двух прикамских трасс, часто фигурирующих в сводках со смертельными ДТП.

Электронные аукционы по этим подрядам уже объявлены, и торги должны состояться 19 января.

Первый тендер касается ремонта дороги Кукуштан-Чайковский, на десять км которой региональный бюджет выделяет более 210 млн рублей. Подрядчику предстоит заняться участком в Кунгурском районе (50-53,575 км) и двумя в Осинском (53,575-57,96 км и 69-71,3 км).

Вторая трасса - Соликамск-Красновишерск. Здесь ремонту должны подвергнуться два участка в Соликамском районе (24,2-26,5 км и 43,64-46 км) и один в Красновишерском (70,1-74,48 км). Объемы тут поменьше, но, соответственно, ниже и стоимость - 128,5 млн рублей.

На фото - трасса Кукуштан-Чайковский два года назад

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