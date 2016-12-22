Есть второй мультиплекс в Перми и окрестностях - цифровых TV-каналов стало 20

Жители Перми, Краснокамска и окрестных населенных пунктов получили возможность принимать все 20 телевизионных цифровых каналов 1 и 2 федеральных мультиплексов. Для этого достаточно обновить настройки на своих DVBT2-ресиверах и телеприемниках.

Трансляция обоих мультиплексов осуществляется с двух телепередатчиков ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», установленных на новой пермской 250-метровой телевышке. На днях они были приняты в эксплуатацию и начали работу.

Приемку передатчиков осуществил Роскомнадзор. В принципе, в зоне их покрытия проживает до полутора миллионов жителей Перми и края, сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального управления РКН. Вещание пока тестовое - до конца года, но уже круглосуточное.