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Пермская краевая газета

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Есть второй мультиплекс в Перми и окрестностях - цифровых TV-каналов стало 20

03:22  20.12.16 Культура

Жители Перми, Краснокамска и окрестных населенных пунктов получили возможность принимать все 20 телевизионных цифровых каналов 1 и 2 федеральных мультиплексов. Для этого достаточно обновить настройки на своих DVBT2-ресиверах и телеприемниках.

Трансляция обоих мультиплексов осуществляется с двух телепередатчиков ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», установленных на новой пермской 250-метровой телевышке. На днях они были приняты в эксплуатацию и начали работу.

Приемку передатчиков осуществил Роскомнадзор. В принципе, в зоне их покрытия проживает до полутора миллионов жителей Перми и края, сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального управления РКН. Вещание пока тестовое - до конца года, но уже круглосуточное.

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