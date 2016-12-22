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Пермская краевая газета

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За выцарапанные из лифчика собутыльницы 5 тысяч соликамской даме дали 3 года

23:45  19.12.16 Происшествия

За грабеж наказал Соликамский городской суд Пермского края местную жительницу, бесцеремонно обошедшуюся со своей собутыльницей.

Как следует из материалов уголовного процесса, дамы вместе пьянствовали во дворе магазина, но спиртное подходило к концу, и встал вопрос, где взять еще денег. Впрочем, будущая обвиняемая помнила, что подруга по времяпровождению часто хранит заначку при себе - в бюстгальтере. И вроде бы в тот самый момент в лифчике находилось 5 тысяч.

Они-то и оказались востребованы настолько, что дамы сцепились в натуральной драке. Говоря официально, после отказа второй стороны застолья делиться имеющимися наличными. И некоторое время свидетели наблюдали такую картину: потерпевшая лежит на спине, задрав ноги в небо, а нападающая гражданка роется у нее между молочных желез.

Но в конце концов насилие возобладало: пять тысяч рублей были отняты и пущены частью на пропой, частью ушли сыну похитительницы на еду. А ограбленная дама заявила на былую подругу в полицию. В качестве же свидетельства предъявила экспертам исцарапанную в кровь грудь. Вещдок получился очень убедительным, и обвиняемую признали виновной.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы, но условно, с испытательным сроком в 2 года.

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