Антигерою, раскритикованному «Звездой», прокуратура дала по рукам

В «Звезде» от 29 ноября в материале «Своя рука – владыка рубильника» рассказывалось о мытарствах жителей поселка Николаев Посад Усольского района.

Местный предприниматель ограничил им подачу электроэнергии, поскольку рубильник находится в его собственности. Предлагаем вашему вниманию ответ, пришедший из краевой прокуратуры после публикации:

«По факту изменения режима функционирования трансформатора в поселке Николаев Посад Усольского муниципального района проведена проверка. 14.10.2016 собственником трансформаторной подстанции – ООО «Компания Николаев Посад», – используемой для перетока электрической энергии жителям (43 частных жилых дома, более 150 человек), совершены действия по установке ограничителя мощности.

В результате этого с 28.10.2016 по 09.11.2016 неоднократно происходили кратковременные отключения электроэнергии. При этом отопление домов, расположенных в данном населённом пункте, осуществляется посредством электрических котлов.

В целях восстановления жилищных прав граждан прокуратурой Усольского района принят ряд мер. А именно – 11.11.2016 в Березниковский городской суд направлены заявления к администрации Троицкого сельского поселения, а также к ООО «Компания Николаев Посад» об обязанности демонтировать оборудование. Судом ходатайство удовлетворено, выдан исполнительный лист. В рамках его исполнения ограничивающее электроснабжение устройство снято.

Кроме того, по данному факту 10.11.2016 отделом полиции «Березниковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, в отношении руководителя общества».

В. А. Черкасов, первый заместитель прокурора края