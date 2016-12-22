Начальник прикамского УФСБ обратился к сотрудникам и ветеранам

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Четверг 22 декабря 2016 года
Уважаемые сотрудники УФСБ России по Пермскому краю! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас, ваших родных и близких с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. На протяжении многих десятилетий сотрудники органов безопасности с честью отстаивали интересы Родины, обеспечивали достойное положение государства на международной арене.
Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал страны.
Развитие обстановки в России и в мире постоянно вносит коррективы в специфику работы, появляются новые направления деятельности, меняются приоритеты. Но неизменными остаются личные качества каждого сотрудника органов безопасности – профессионализм, самоотверженность, преданность Отечеству.
Самые теплые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые не теряют связи с коллективом, активно участвуют в общественной жизни управления, передают молодому поколению бесценный опыт.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги и ветераны, вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо Родины!
Начальник УФСБ России по Пермскому краю
генерал-майор Задворный В.И.
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