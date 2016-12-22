Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Начальник прикамского УФСБ обратился к сотрудникам и ветеранам

21:51  19.12.16 События

Уважаемые сотрудники УФСБ России по Пермскому краю! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. На протяжении многих десятилетий сотрудники органов безопасности с честью отстаивали интересы Родины, обеспечивали достойное положение государства на международной арене.

Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые в годы Великой Отечественной войны и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал страны.

Развитие обстановки в России и в мире постоянно вносит коррективы в специфику работы, появляются новые направления деятельности, меняются приоритеты. Но неизменными остаются личные качества каждого сотрудника органов безопасности – профессионализм, самоотверженность, преданность Отечеству.

Самые теплые слова благодарности выражаю нашим ветеранам, которые не теряют связи с коллективом, активно участвуют в общественной жизни управления, передают молодому поколению бесценный опыт.

От всей души желаю вам, уважаемые коллеги и ветераны, вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо Родины!

Начальник УФСБ России по Пермскому краю
генерал-майор Задворный В.И.

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация