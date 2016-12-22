Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите сами

20:15  22.12.16 События

21 декабря 2016 года в 16:30 в восьмом корпусе Пермского классического университета открылся новый музейный комплекс геологического факультета. В нем - 25 тысяч экспонатов, и многие из них - попросту бесценны.

И это - отнюдь не ради красного словца. Ведь та же коллекция работ камнереза и поставщика императорского двора, художника Алексея Денисова-Уральского - работы, которые потрясали высший свет 100 лет назад. Уже после революции мастер отправил лучшее в свой родной Екатеринбург, но Гражданская война внесла коррективы, и все осело в Пермском университете.

А когда у свердловчан был шанс забрать это все себе, в годы Уральской области, куда Прикамье входило на подчиненных началах, кичливые свердловские партийные чиновники не захотели мараться о наследие царского режима. Так коллекция и осталась в ПГУ, и с нею связаны несколько вполне криминальных историй. Между тем, она - как Париж: увидеть и умереть.

Здесь приведены снимки лишь нескольких работ Денисова-Уральского, хранящихся в музейном комплексе геологического факультета ПГНИУ (из каталога «Сокровищница Alma Mater», который также будет презентован в среду). Но не стоит забывать, что главное в музеях геофака - все-таки геология, ее разделы. Минералогия, палеонтология, динамическая геология.

Крупнейшая, ну, одна из крупнейших на Урале коллекция минералов и горных пород отовсюду, включая Антарктиду. Редчайшие фоссилии (лат. fossilis — ископаемый), как хранящие тепло рук десятков поколений студентов, так и совсем свежие. Девонская панцирная рыба уживается тут с зубной спиралью пермской акулы, и рога древнего быка - с трилобитами.

Пасхальные яйца а-ля Фаберже здесь соседствуют с яйцом динозавра. А окаменелости, найденные на практиках, - с диорамами Пермского краеведческого музея, добытыми усилиями декана геологического факультета, его выпускника Сергея Блинова. Кстати, в том числе и благодаря его трудам открывается нынче музейный комплекс.

Сам же ученый наконец получил возможность оставить пост и заняться докторской дисертацией. Произойдет это в последние дни декабря. И остается только пожелать Сергею Блинову успешной защиты.

Фото геологического факультета ПГНИУ, управления общественных связей ПГНИУ, Юрия Токранова

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация