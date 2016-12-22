Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите сами

21 декабря 2016 года в 16:30 в восьмом корпусе Пермского классического университета открылся новый музейный комплекс геологического факультета. В нем - 25 тысяч экспонатов, и многие из них - попросту бесценны.

И это - отнюдь не ради красного словца. Ведь та же коллекция работ камнереза и поставщика императорского двора, художника Алексея Денисова-Уральского - работы, которые потрясали высший свет 100 лет назад. Уже после революции мастер отправил лучшее в свой родной Екатеринбург, но Гражданская война внесла коррективы, и все осело в Пермском университете.

А когда у свердловчан был шанс забрать это все себе, в годы Уральской области, куда Прикамье входило на подчиненных началах, кичливые свердловские партийные чиновники не захотели мараться о наследие царского режима. Так коллекция и осталась в ПГУ, и с нею связаны несколько вполне криминальных историй. Между тем, она - как Париж: увидеть и умереть.

Здесь приведены снимки лишь нескольких работ Денисова-Уральского, хранящихся в музейном комплексе геологического факультета ПГНИУ (из каталога «Сокровищница Alma Mater», который также будет презентован в среду). Но не стоит забывать, что главное в музеях геофака - все-таки геология, ее разделы. Минералогия, палеонтология, динамическая геология.

Крупнейшая, ну, одна из крупнейших на Урале коллекция минералов и горных пород отовсюду, включая Антарктиду. Редчайшие фоссилии (лат. fossilis — ископаемый), как хранящие тепло рук десятков поколений студентов, так и совсем свежие. Девонская панцирная рыба уживается тут с зубной спиралью пермской акулы, и рога древнего быка - с трилобитами.

Пасхальные яйца а-ля Фаберже здесь соседствуют с яйцом динозавра. А окаменелости, найденные на практиках, - с диорамами Пермского краеведческого музея, добытыми усилиями декана геологического факультета, его выпускника Сергея Блинова. Кстати, в том числе и благодаря его трудам открывается нынче музейный комплекс.

Сам же ученый наконец получил возможность оставить пост и заняться докторской дисертацией. Произойдет это в последние дни декабря. И остается только пожелать Сергею Блинову успешной защиты.

Фото геологического факультета ПГНИУ, управления общественных связей ПГНИУ, Юрия Токранова