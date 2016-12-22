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Пермская краевая газета

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Новогодние электрички из Перми меняют расписание

14:10  19.12.16 Общество

В связи с новогодними праздниками Пермская пригородная компания меняет график движения некоторых электропоездов.

В частности, как сообщает пресс-служба СвЖД, 1 и 6 января 2017 года не будет электрички №7194/7193 Пермь – Кунгур, а поезд №6121 Кукуштан – Пермь выйдет из обращения с 31 декабря по 8 января.

Поезд №6220/6223 сообщением Пермь – Комарихинская назначат 31 декабря, 1,7,8 января, электричка №7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора отменяется 1 января, вместо него в этот день назначается поезд №7184 сообщением Чусовская – Пашия.

В свою очередь, №7181 Теплая Гора – Чусовская отменяется 2 января, вместо него пойдет поезд №6875 Пашия – Чусовская.

Напомним, что с 11 декабря поменялось и время отправления с Перми II скоростного электропоезда до Пашии, идущего через Чусовскую. Теперь он уходит от главного вокзала крайцентра в 18:33 - почти на 20 минут раньше прежнего.

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