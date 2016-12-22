Незаконно построенную школу нашли в Пермском крае

Если всякая власть от Бога, может ли богоугодное быть незаконным? Да запросто. Намедни, например, прокуратура города Кунгур Пермского края обнаружила в селе Кыласово самовольно возведенную воскресную школу.

Между прочим, в надзорный орган о ней заявили сами прихожане храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. После этого была произведена проверка, которая и подтвердила наличие нарушения.

Сейчас, как сообщает портал Кунгур Online со ссылкой на помощника прокурора Юлию Захарову, в отношении иерея Александра Караваева вынесено постановление о возбуждении административного производства.

Нарушение по части 1 статьи 9.5 КоАП (Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство) будет рассматриваться в судебном участке №6 Кунгурского района.

Как выяснила «Звезда», деньги на воскресную школу при храме в Кыласово батюшка Александр собирал несколько лет, а проект утвержден печатью епархии и визой митрополита Пермского и Соликамского Мефодия.