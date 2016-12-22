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Пермская краевая газета

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Пропавшая в Перми на Бахаревке девочка нашлась в Петербурге

12:31  19.12.16 Происшествия

Ночью на улице в Калининском районе Санкт-Петербурга обнаружена 14-летняя девочка из Пермского края.

Сбежала она из специального учреждения под Пермью более 10 дней назад, сообщает питерское ИА «Народные новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Подробности не уточняются.

Позже из северной столицы сообщили, что в Перми девочка, конфликтующая с родителями, содержалась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник», который на Бахаревке.

Между тем, насколько известно, прикамские полицейские и волонтеры разыскивали пока лишь одну беглянку возрастом 14 лет: Алену Романову, 28 октября ушедшую из «Центра помощи детям» города Чайковский.

Напомним, рост у Алены - 163 см, на предплечье - татуировка, а волосы - темные, черные или коричневые, с синими прядями.

На фото - Алена Романова

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