До Крыма и обратно 5 января - дополнительным рейсом

На 5 день нового 2017 года у пермяков появится возможность слетать до Крыма дополнительным авиарейсом «ЮВТ Аэро».

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе предприятия, решение об открытии дополнительных рейсов (а кроме Пермь-Симферополь-Пермь 5 января будет и допрейс Казань-Симферополь-Казань) принято в связи с повышенным спросом в новогодние праздники.