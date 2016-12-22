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Пермская краевая газета

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До Крыма и обратно 5 января - дополнительным рейсом

06:57  19.12.16 Бизнес

На 5 день нового 2017 года у пермяков появится возможность слетать до Крыма дополнительным авиарейсом «ЮВТ Аэро».

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе предприятия, решение об открытии дополнительных рейсов (а кроме Пермь-Симферополь-Пермь 5 января будет и допрейс Казань-Симферополь-Казань) принято в связи с повышенным спросом в новогодние праздники.

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