Пермякам день простоять и пять ночей продержаться, а там - почти субтропики

Один день и пять ночей совсем уж аномально низких температур обещают синоптики жителям краевого центра, ну, и севера Прикамья также, на начинающейся неделе.

При этом особенно прижмёт мороз с вечера понедельника, 19 декабря, до утра среды: столбик термометра сначала упадет до -29°С, потом вообще до -37, а по Березникам, Гайнам, Красновишерску и до -38 градусов Цельсия.

Днем холоднее всего ожидается во вторник - минус 31 г.Ц., в остальные дни на улице будет относительно нормально - для третьей декады декабря: не ниже -25°С. А уже к выходным начнет теплеть - причем резко.

Субтропики, конечно, не нагрянут, но -2 градуса днем в субботу и в воскресенье - почти жара. Они и шепнут, стоит лишь вслушаться: «Хватай лыжи и дуй в Горнозаводском направлении кататься со склона Урала».