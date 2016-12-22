Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 22 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Пермякам день простоять и пять ночей продержаться, а там - почти субтропики

06:20  19.12.16 Прогнозы

Один день и пять ночей совсем уж аномально низких температур обещают синоптики жителям краевого центра, ну, и севера Прикамья также, на начинающейся неделе.

При этом особенно прижмёт мороз с вечера понедельника, 19 декабря, до утра среды: столбик термометра сначала упадет до -29°С, потом вообще до -37, а по Березникам, Гайнам, Красновишерску и до -38 градусов Цельсия.

Днем холоднее всего ожидается во вторник - минус 31 г.Ц., в остальные дни на улице будет относительно нормально - для третьей декады декабря: не ниже -25°С. А уже к выходным начнет теплеть - причем резко.

Субтропики, конечно, не нагрянут, но -2 градуса днем в субботу и в воскресенье - почти жара. Они и шепнут, стоит лишь вслушаться: «Хватай лыжи и дуй в Горнозаводском направлении кататься со склона Урала».

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация