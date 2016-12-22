Пермякам день простоять и пять ночей продержаться, а там - почти субтропики

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Четверг 22 декабря 2016 года
Один день и пять ночей совсем уж аномально низких температур обещают синоптики жителям краевого центра, ну, и севера Прикамья также, на начинающейся неделе.
При этом особенно прижмёт мороз с вечера понедельника, 19 декабря, до утра среды: столбик термометра сначала упадет до -29°С, потом вообще до -37, а по Березникам, Гайнам, Красновишерску и до -38 градусов Цельсия.
Днем холоднее всего ожидается во вторник - минус 31 г.Ц., в остальные дни на улице будет относительно нормально - для третьей декады декабря: не ниже -25°С. А уже к выходным начнет теплеть - причем резко.
Субтропики, конечно, не нагрянут, но -2 градуса днем в субботу и в воскресенье - почти жара. Они и шепнут, стоит лишь вслушаться: «Хватай лыжи и дуй в Горнозаводском направлении кататься со склона Урала».
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