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Пермская краевая газета

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В Перми отравились 13 слабослышащих детей

03:28  19.12.16 Происшествия

Очередной только за последние три декады случай массового отравления несовершеннолетних произошел в Пермском крае: на этот раз в столице региона - в школе-интернате для детей с нарушением слуха.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 13 маленьких инвалидов госпитализированы в краевую клиническую инфекционную больницу. Общий диагноз - острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. К счастью, состояние у всех пострадавших уже удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной отравления могли стать блюда, приготовленные на местном пищеблоке. На время проведения санитарно-эпидемиологического расследования он закрыт по предписанию. Сотрудниками Роспотребнадзора взяты все необходимые для проведения лабораторных исследований и испытаний пробы.

Возбуждены административные дела в отношении юридического лица, отвечающего в интернате за питание воспитанников: его деятельность, вероятно, будет приостановлена по суду. Что же касается работы самого учреждения, то с 19 декабря здесь, по согласованию с краевым минобром, досрочно объявлены зимние каникулы.

Напомним, два отделения пермской школы-интерната для детей с нарушением слуха расположены в Свердловском районе - на Южном, где учатся, в том числе, дошкольники, а третье - в Орджоникидзевском районе на Кислотных дачах.

Прежде аналогичный случай произошел в Верещагино - в школе №121, где младшеклассников накормили пловом со склизкой морковью, и на 23 ноября было 40 пострадавших. 27 из них попали в больницу, о чем «Звезда» писала.

Фото с сайта интерната: внимание вопросам гигиены и санитарии здесь уделяют всегда.

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