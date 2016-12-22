Рецидив токсикомании: за вдыханием паров лака пойманы две девчушки из КУБа

Лет двадцать как в сводках пермских силовиков не поминались юные токсикоманы: все-таки в благополучные годы подростки выбирают менее вредные забавы. А вот когда на дворе - затянувшийся кризис, вдыхание химических паров, как способ ухода от реальности, возвращается.

Депрессивная восточная глубинка Прикамья, поселения Кизеловского угольного бассейна в этом смысле - территория риска. И неудивительно, что рецидив случился в Александровске. Там в здании станции Копи СвЖД ведомственный патруль, прибывший из Кизела, обнаружил двух подружек, нюхавших что-то из полиэтиленового пакета.

Девочки незнакомым мужчинам не дались и сбежали, но позже были задержаны уже сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ЛОП станции Чусовская. Оказалось, одной - 11 лет, второй - 13, обе из Александровска, на карманные деньги купили банку мебельного лака и пробовали вдыхать его пары.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте, родители малолетних экспериментаторш были доставлены из Александровска в Чусовой для проведения профилактической беседы. Кроме того, в отношении взрослых составлены административные протоколы.

