Глава Березников Сергей Дьяков не против, если следующим мэром станет олигарх Рыболовлев

Продолжая серию мероприятий под общим брендом «Выездная редакция», коллектив краевой газеты «Звезда» побывал в столице пермского Верхнекамья (есть-то еще и вятское) - Березниках. Ниже - материалы об этом визите.

Березники – город денежный…

Главная задача, которую сразу же обозначил на встрече со звездинцами глава города Сергей Дьяков, – это переселение жителей из аварийных домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии, в новое безопасное жилье.

Шутка ли – переселить 13 тысяч человек из 97 аварийных домов! Переселением людей в России в таких масштабах еще никто не занимался.

До своей нынешней должности глава Березников был заместителем генерального директора «Уралкалия». Потому журналисты озадачили его с места в карьер таким вопросом:

– Сергей Петрович, вы до 2010 года работали в ОАО «Уралкалий». От электрослесаря рудника доросли до заместителя генерального директора акционерного общества. И мы, журналисты, понимаем, что человек вы, мягко говоря, не бедный. Прямо скажем, состоятельный человек. Вполне могли бы позволить себе жить за рубежом, не нагружая себя ни проблемами, ни обязанностями мэра Березников. Так зачем вы согласились на эту должность, если для вас вопрос денег или престижа уже не стоит? Сергей Дьяков, скажем так, себе уже всё доказал. Но недавно вы вновь пошли на переназначение… Зачем?

– Вы совершенно правы в том, что зарплата для меня здесь не главное. Не в деньгах дело. На первый срок я согласился, потому что вариантов не было, а обязательства были… Если бы я бросил всё и ушел, к будущим мэрам Березников возникло бы предвзятое отношение: обещают, а не делают. Потому делаю что обещал. А на второй срок я остался потому, что мне надо закончить переселение людей. Это для меня принципиально и важно. И абсолютно с вами согласен, что городом не могут управлять бедные люди... Если нет хорошей «подушки» (финансового обеспечения, я имею в виду) – человек начинает себе ее делать. Вот простая ситуация: глава, проработав свой срок, выходит на пенсию. И на что дальше жить? Соблазны – это естественно. Работал на зарплату в 100 тысяч, а ушел на пенсию в 14 тысяч. И? И потому бедный человек, садясь в такое кресло, сразу начинает создавать себе финансовые тылы. Он видит бюджет, цифры там огромные, а у него ничего нет… А глава города, на мой взгляд, вообще о деньгах думать не должен. Тогда и будет эффект, польза от его управления городом…

- Но вдруг мэром захочет стать Дмитрий Рыболовлев. Точно не бедный человек.

– Да ради Бога. Пусть возвращается.

– А престижна ли ваша должность?

– Безусловно! Вы неправильно думаете, что на предприятии престижно работать, потому что должность высокооплачиваемая, а в городе – уже нет. В городе престижа больше. Приказа нет, а надо исполнять. И я иду говорить с людьми, убеждаю их в чём-то… А это ведь намного сложнее, чем выполнять приказы.

– Насколько сократилось население города после аварии на калийном руднике и каковы перспективы?

– Уехали за последние десять лет 7 тысяч человек. Сейчас население города – 150 тысяч. Сначала было много панических настроений. Люди всего боялись после первого провала. Но мы стали играть в открытую. Комиссия по ЧС собиралась каждую неделю, и каждую неделю ученые докладывали о состоянии этих мест. Плохое или хорошее – всё мы показывали по телевизору. Нельзя было прятать истинную картину от людей. И когда горожане поняли, что всё происходящее под землей, можно анализировать, а данные – смотреть, то понемногу успокоились. А до этого все были в неизвестности, все «подпрыгивали»… Поначалу и мониторинга такого не было. А хотелось бы понимать, что, где и через сколько произойдет. Сейчас мы на другом уровне и по оборудованию, и по прогнозированию развития ситуации. И знаем о будущем города практически всё.

– Останется ли левый берег «живым» или все Березники переселятся на правый берег Камы?

– Здесь, на левобережье, малоэтажная застройка будет. Левый берег Березников останется, но будет низкоэтажным. А 17- этажные дома – это удел правого берега. Но самое главное для меня – мы выкинули из голов березниковцев все страхи и домыслы.

И здесь надо согласиться с Сергеем Петровичем, что жилье – это единственное богатство, которое есть у многих российских людей. Потому им так важно было сохранить именно жилье. Березниковские власти работают в этом направлении.

– Мы сегодня находимся на завершающем этапе пути кардинального решения главной задачи – переселения жителей из зоны провалов на правый берег Камы. И эту свою миссию мы выполним, – говорит Сергей Дьяков. – Сегодня некоторые обвиняют нас в том, что мы переселяем в новый район жителей нормальных домов. Дело в том, что эти дома сегодня неаварийные, но, по расчетам ученых, они точно станут аварийными. Какие-то – через три года, какие-то – через пять лет, какие-то – через семь. Но в том, что это произойдет, никаких сомнений нет. И «тренировать» людей, ежегодно в течение следующих шестнадцати лет переселяя жителей одного-двух домов, считаем неправильным. Мы поставили перед собой задачу переселить всех березниковцев, чьи дома попадают в категорию потенциально опасных и могут пострадать от техногенной аварии до 2030 года. То есть закрыть эту проблему раз и навсегда и больше к ней не возвращаться...

Для осуществления этой идеи в правобережной части Березников, в экологически чистом районе, где нет никаких промышленных предприятий, и строится жилой комплекс «ЛюбимоВ» на 258 тысяч квадратных метров, 30 тысяч из которых уже заняли переселенцы.

Это современный микрорайон, названный в честь Ивана Ивановича Любимова, мецената и общественного деятеля XIX века. Именно он в восьмидесятых годах позапрошлого столетия вместе с бельгийским предпринимателем Эрнестом Сольве основал Березниковский содовый завод, с которого здесь началось развитие индустрии.

Территория ЖК «ЛюбимоВ» – пример эффективной работы государственных программ и плодотворного сотрудничества березниковской власти и строительного бизнеса. Для жителей Березников стали доступны комфортные, энергоэффективные и современные многоэтажные жилые дома ведущих застройщиков Урала с квартирами метражом от 31 до 84 квадратных метров.

Застройщики района – екатеринбургское ООО «Высотка» (всего сдадут в эксплуатацию 5 домов, 648 квартир) и пермские АО «Камская долина» (3 дома, 1109 квартир) и ОАО «СтройПанельКомплект» (4 дома, 643 квартиры).

Также предусмотрены нежилые помещения общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, в которых разместятся магазины, аптеки, предприятия общепита и бытового обслуживания. Во дворах ярких цветных домов не менее яркие, красивые детские и спортивные площадки.

Построены школа, детский сад, торговый центр и детская поликлиника. К 2018 году планируют построить еще одну школу на 1224 места, два детских сада по 240 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Как осуществляется переселение?

– При признании дома аварийным гражданам вручается соответствующее постановление городской администрации и уведомление, которое содержит полный перечень необходимых для расселения документов, – рассказывает заместитель начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники Елена Лебедева. – Причем это переселение отличается как раз тем, что люди имеют возможность выбрать квартиру и даже улучшить жилищные условия. Гражданам необходимо просто активно проявлять свою жизненную позицию: только от них зависит, где они будут жить и когда переедут в новое жилье.

Да, жители ЖК «ЛюбимоВ» реально могут улучшить свои жилищные условия. Во-первых, они получают новые квартиры взамен старых. Во-вторых, получают они их не по социальной норме, а той же площади, что у них была до переселения. Более того, до пяти квадратных метров они получают в подарок! Такой вот стимул переехать…

Вероника Якимова уже живет в новой квартире-студии. Переехала в августе. Делится впечатлениями:

– Здесь просторные светлые комнаты, хороший балкон, много места и свежий воздух. Нам очень комфортно на новом месте.

Кстати, отличительная черта планировок квартир в новом квартале – совмещенные кухня и гостиная. Такой вариант пользуется особенной популярностью в европейских странах и постепенно завоевывает сердца россиян. Плюсы очевидны: во-первых, больше места в зоне приготовления пищи, а во-вторых, удобнее принимать гостей.

– В Березниках аналогов таких домов нет, – поясняет Елена Лебедева. – Это дома с классом энергоэффективности «А+». Здесь индивидуальные тепловые пункты, утепленные фасады, изоляция труб. То есть жители значительно сэкономят и на оплате коммунальных счетов.

Процесс переселения продолжается. Планируется, что в 2017 году будут введены в эксплуатацию еще 7 домов, а к середине 2018-го все жители старого, аварийного березниковского жилья въедут в новенькие квартиры на правобережье.

Земля чемпионов

С председателем комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Березников Александром Шамаевым звездинцы тоже повстречались. И поговорили.

Сам Александр Владимирович, «насквозь пермский», по его собственному определению, попал сюда по распределению, и «республика химии» забрала его себе на всю жизнь.

– В областной столице жилья не было, приехал в Березники, а здесь всё строилось как на дрожжах. И поскольку квартиру мне дали, так и осел, – вспомнил Шамаев. – И, конечно же, интересная и, главное, нужная работа – чего ещё желать человеку.

– Большая у спорткомитета «империя»?

– На сегодня мы учредители семи подразделений. В структуре – пять детско-юношеских спортивных школ, из которых две – олимпийского резерва: борцовская (по дзюдо и самбо) и «Темп» (лёгкая атлетика, акробатика, гимнастика, волейбол, баскетбол и пожарно-прикладной спорт). Кроме того, под началом комитета городской стадион и лыжная база в Новожилово при въезде в Березники.

– База большая?

– Там у нас освещённая лыже-роллерная трасса два с половиной километра, которая пользуется бешеным спросом. Работает наш муниципальный прокат лыж, а рядом ещё база «Уралхима» – «Азот», они также предоставляют эти услуги. Народу битком. Перепалки стоят между спорт­сменами и любителями просто погулять. Одни тренируются, «Лыжню!» – кричат, другие в лес пришли воздухом подышать. Мы уже даже пошли на то, чтобы развести эти потоки. Бог с ним – с расходом ГСМ, с затратами, делаем теперь отдельную трассу для отдыхающих.

– А приткнуться лыжникам-спортсменам есть куда? Дух перевести, чаю выпить…

– Ещё когда на правом берегу эти домики двухэтажные, позже названные опасными для проживания – формальдегидными, только заселялись, возникла идея получить один для лыжной секции. Она работала при школе, но там тесно, мешали всё время сами себе, и плюс рельеф там – плоскость. Горок нет, а тренироваться же надо на спусках-подъемах-уклонах. Я к Дьякову: «Сергей Петрович, а вот нельзя ли?» И он в ответ: «Да давай!» Так угловой крайний дом нам и отдали под лыжную секцию. Может, жить там и нельзя, но использовать как служебное помещение – вполне.

– Бассейнов в Березниках много?

– Муниципальный – один, чисто спортивный, 50 метров на 8 дорожек, плюс здесь же расположен бассейн для обучения плаванию детей в возрасте до 7 лет, и ещё есть гидромассаж – тоже большой популярностью пользуется. У будущих мам особенно. Есть и ведомственный бассейн в городе – у «ВСМПО-АВИСМА»: пристрой к ДК Металлургов. Имеется также детский – для обучения и, наконец, в «ависмовском» же лагере «Чайка» – большой бассейн.

– Платные все?

– У нас нет пермской проблемы, когда без денег и искупаться нельзя. Так, секции во всех муниципальных учреждениях – бесплатные. Кроме того, и в бассейне, и на лыжной базе есть соответствующие программы для отдельных категорий граждан. Для инвалидов – вообще всё бесплатно.

– Много видов спорта под вашим началом?

– В городе культивируется около 60 видов спорта. Конечно, мы развиваем их с оглядкой на тот перечень, что принят в Пермском крае. Но исходим из того, что имеем. Так, у нас прекрасный комплекс трамплинов. Лучший в регионе, если не считать чайковской «Снежинки» – федерального центра подготовки. А пермские трамплины, если сравнивать с березниковскими, уже обветшали, извините. У нас же комплект трамплинов: 7-метровый, 20-метровый, 40-метровый, 60-метровый. С самого короткого, например, дошкольники прыгают: чпок – и приземлился. Освоил, подрос и переходит на более длинный.

– До золотых медалей долетают?

– Девчонки прыгают. Так, в составе сборной страны наша Александрова Маша.

– Вообще участников Олимпиад много на счету Березников?

– Меньше, чем хотелось бы. Но вот Поляруш Дмитрий, участник Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира (батут) – вообще мой ученик из школы № 3. Сейчас сам он учит, правда, американских спортсменов.

– Но зато гремят ваши паралимпийцы!

– Да, гордость наша – трехкратная паралимпийская чемпионка Любовь Паниных. И, конечно, трехкратный чемпион мира, четырехкратный – Европы и России по паратхэквондо, Влад Кричфалуший. Буквально две недели назад из столицы пришла хорошая новость, что эта дисциплина включена в программу Паралимпийских игр. То есть будем рассчитывать на чемпионство, если снова в спорт не вмешается политика. Сейчас Влад, правда, после операции. Травма колена. Оперировали в Москве – через Центр спортивной подготовки. Месяца четыре уйдёт на восстановление. Но перспективы хорошие.

– Какой вид спорта в городе самый развивающийся?

– Безусловно, не стоило бы вот так выделять, мол, этот – да, а тот – так себе. Но вот триатлон, скажу честно, действительно хорошо развивается. И немудрено, ведь наш Евгений Буторин, директор спортшколы «Летающий лыжник», возглавляет краевую федерацию. Он сам и братья Мишанины, наша команда по триатлону, – чемпионы Европы и пример для спортивной молодёжи.

– Чего не хватает березниковскому спорту?

– (Смеясь.) Денег. Нет, серьёзно, для игровых видов спорта материальная и кадровая стороны – определяющие. Ладно, «АВИСМА» продолжает финансировать городскую футбольную команду, но в целом ситуация оставляет желать лучшего. И ещё не хватает крытых плоскостных сооружений.

– Манежей?

– Наши запросы попроще. Хотим построить физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Любимов. Как раз недалеко от лыжной базы. Проект сделали, сейчас он проходит госэкспертизу, стоить ФОК будет меньше 100 миллионов рублей. Но сейчас появилось много предложений и по более дешёвым в смысле цены объектам – бескаркасным арочным сооружениям. Они и обходятся втрое-вчетверо меньше по деньгам – 25–30 миллионов рублей, и возводятся всего за месяц, и завести внутрь таких ангаров можно что угодно: хоть каток, хоть футбольное поле, хоть игровые площадки – всё зависит от размеров. Поэтому работаем и по этой теме.

– Что ж, удачи березниковскому спорту от читателей «Звезды».

– Спасибо. Но я ведь тоже читатель...

Музей и его драгоценности

Гостить в Березниках и не побывать в его историко-художественном музее имени И. Ф. Коновалова – большой грех. Грешить мы не стали – и не пожалели. Нашему взору предстали уникальные экспонаты исторической экспозиции и художественной галереи музея, который, кстати, до 1954 года размещался в Строгановских палатах в городе Усолье на правом берегу Камы.

Какая идет сумасшедшая энергетика от документальных и художественных материалов, связанных со Строгановыми: описей ризниц и церковного имущества, окладов икон работы московских и костромских мастеров, золотного шитья, литургических предметов, клировых ведомостей усольских храмов, документов канцелярии Орловских соляных промыслов, редких книг изданий XVII – начала XX веков.

От коллекции икон и других предметов церковного искусства, которая была привезена в 1920–1930-е годы музейными экспедициями из древних храмов Орла, Усолья, Пыскора, Веретьи, Дедюхина, просто перехватывает дух! Особенно притягивает внимание один из центральных образов в экспозиции – икона «Богоматерь Владимирская», датируемая предположительно XVI веком.

Никто из нас не прошел мимо. Глаза Богоматери обращаются вглубь души, объятой страданием и тревогой. Казалось, эта икона была навсегда утрачена. Но благодаря помощи главы Березников Сергея Дьякова она была найдена, отреставрирована и возвращена в город. И сейчас, когда этот и другие образы выставлены в музее в былой красе, древнерусская живопись явилась нам в самом ярком своем свете.

Увидели мы здесь и деревянных богов земли Пермской. Оказалось, что березниковское собрание деревянной культовой скульптуры – самое значительное в пермском регионе после коллекции Пермской государственной художественной галереи! Ведь эти скульптуры – большая редкость.

Русское православие не поощряло, а иногда и просто запрещало культовые скульптурные изображения. Здесь же, оказывается, деревянные изображения ангелов, святых, Спасителя, Богоматери и Саваофа создавали на протяжении сотен лет. Фигура Спаса Полунощного («Христа в темнице»), датируемая XVIII веком, происходит из храма Похвалы Богородице поселка Орёл.

Скульптура святого Николая Можайского и вовсе является самой ранней в березниковской коллекции. Она датируется концом XVII – началом XVIII веков и происходит из Никольской церкви села Пыскор. Эти изумительные резные иконы-скульптуры потрясли безупречностью работы народных мастеров, сумевших сотворить самобытные образы. И вдохновили нас...