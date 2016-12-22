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Пермская краевая газета

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Кунгурское душеспасение: девушка застряла в душе, и ее извлекали

14:08  17.12.16 Ну и ну!

Душевная история произошла утром 17 декабря в одном из общежитий города Кунгур Пермского края.

Как рассказали «Звезде» в городской службе спасения, в 09:15 им поступил звонок от мужчины, что его знакомая не может выйти из душа, а докричаться до соседей не получается. Мол, требуется помощь. И тут уж спасатели не стали выяснять, каким образом потерпевшая сообщила о своей проблеме звонившему, - они просто поехали на выручку.

В результате, когда сотрудники группы оперативного реагирования №4 прибыли на место, оказалось, что несчастная сидит за тремя дверями и тремя замками - как в сказке. Сначала им пришлось брать первый рубеж - вход в саму душевую, затем второй - вход в женское отделение, потом третий - запор душевой кабинки.

Звучали ли в финале вопли потерпевшей: «Как вы смеете? Не видите, что я голая? Покиньте немедленно помещение!» - об этом кунгурские спасатели умалчивают.

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