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Пермская краевая газета

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В поисках женщин пьяный несовершеннолетний пытал взрослого собутыльника

01:24  19.12.16 Их нравы

Нытвенский районный суд Пермского края рассмотрел недавно дело несовершеннолетнего 1999 года рождения, обвиненного в нанесении побоев, применении пыток и угрозе убийством.

Как рассказали «Звезде» в прокуратуре данной территории, в ночь с 4 на 5 марта в общей компании отмечавших день рождения вместе выпивали мужчина, женщина и четверо тинейджеров: юноша и три девушки - все несовершеннолетние.

Потом прекрасная половина праздновавших покинула застолье и отправилась спать в другой дом. А парень этот момент упустил, хотя, вероятно, рассчитывал на некие иные утехи. И не застав девиц, он превратился в зверя.

Как только взрослый хозяин жилища вернулся из бани, отрок со взором горящим потребовал сообщить ему адрес, куда спрятали женщин. Мужчина, будучи в футболке и в полотенце, обмотанном вокруг бедер, на вопрос ответил отказом.

И тут же получил сначала три удара кулаком в лицо, потом - лезвием топора по плечу. Затем ошалевший от выпитого парнишка вытолкал собутыльника на морозец голым и босым и свалил в снег, для доходчивости дважды пнув жертву в живот.

Продолжая допрос с пристрастием и требуя отвести его к девушкам, молодой человек еще трижды ударил избиваемого лезвием топора: сзади по голове, по шее и по правой голени. В результате, причинил раны и психические страдания.

Вот только суд квалифицировал вред здоровью всего лишь как лёгкий. Притом что истязатель сам подтвердил: он имел умысел заставить мужчину мучаться. Но Фемида смилостивилась и приговорила изверга всего к 2 годам 10 месяцам.

Условно! С испытательным сроком в полтора года! А если будет хорошо себя вести - вообще простят. Всё. Включая и то, что 17-летний уже стоит на учете у нарколога.

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