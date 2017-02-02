До основанья, а… зачем?0
Михаил СУББОТИН, читатель из Чернушки
На дворе снова семнадцатый год. Самое время подытожить, к чему мы пришли. К сожалению, систему здравоохранения не миновала общая участь безоглядных реформ: желание пришедших к власти в 90-е годы либералов разрушить до основания созданное до них и построить на этом месте нечто новое.
А ведь еще в 1972 году Всемирная ассамблея ВОЗ признала советскую систему здравоохранения лучшей в мире. Система позволяла распределять ограниченные денежные ресурсы с максимальной пользой, доступностью и гарантированно бесплатно для людей.
После 1991 года за основу была взята уже страховая система, 130 лет действующая в Западной Европе. Но чтобы она успешно работала, необходим достаточный уровень доходов населения, четкая и честная уплата налогов (а у нас половина россиян получает «серую» зарплату).
И ещё высокий уровень правовой дисциплины и ответственности всех участников системы здравоохранения: и врачей, и граждан, и чиновников. А у нас со всем этим пока большие проблемы. Поэтому система страхования по модели уже западноевропейская, а люди и результаты совсем иные.
Сегодня российская медицина скатилась на 70-е место в мировом рейтинге. Медицинские технологии движутся вперёд, и полностью игнорировать прогресс невозможно, поэтому министры-капиталисты придумали маршрутизацию – оборудовали несколько центров в каждом регионе.