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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 16 января 2017 года

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Гость номера

Кукла детям не игрушка?Кукла детям не игрушка?0

Ирина ГИЛЁВА

«Кто в куклы не играл – тот счастья не видал», – гласит старинная русская пословица. С этой пословицей полностью согласна руководитель музея-студии текстильной куклы «Пелагея» Ольга Попова.

По её мнению, самая важная игрушка для детей любого возраста – кукла и детям необходимо с ней играть.

– Как педагог-психолог, много лет связанный с дошкольным образованием, я могу сказать, что игра в куклы детям необходима, но в те, которые не вредят детскому сознанию, - рассказывает Ольга Николаевна.

Сейчас много диссертаций написано о вреде современной игрушки, например такой, как Барби или Братц. В их облике, по утверждению многих, читается определенная сексуальность и даже порочность.

У них есть все дамские принадлежности: расческа, зеркало, телефон, косметичка. Эти куклы учат потреблению, так как все игровые манипуляции в основном сводятся к приобретению всё новых атрибутов для незамысловатой игры.

Сюжет и роли в ней бедны и ориентируют ребёнка на определённое ролевое поведение. А в подсознании обязательно останется образ красотки с идеальными формами и красивой фигурой.

По мнению учёных, девочка, когда наступает период «гадкого утёнка», комплексует, играя с такой куклой. А повзрослев, захочет быть именно такой: вечно юной, стройной и бездетной, чтобы фигуру не портить.

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Зеркало заднего вида0

Сергей ЖУРАВЛЕВ

Как-то на банкете, организованном мэрией Петербурга для участников фестиваля журналистов, случайно оказался я за одним столиком рядом с преемником Собчака на посту главы города. И поскольку атмосфера приема быстро стала, мягко сказать, непринужденной, непьющий мэр предпочел просто побеседовать с соседом: поинтересовался, кто я, откуда...

Каюсь, вместо салонной беседы о пустяках решил искренне поведать мэру, что вообще-то из Перми, но семья наша с незапамятных времен жила в подведомственном ему теперь городе и владела большой пошивочной мастерской, а соответственно и трехэтажным домом в самом центре.

Революционные события вынудили деда искать прокорм семье в другой губернии. Там он вскоре умер от простуды, и бабушка моя с четырьмя детьми уже не имела возможности в годы Гражданской войны вернуться в родное гнездо.

– Так нельзя ли в интересах исторической справедливости вернуть нам дом и прописку в городе на Неве? – неосторожно пошутил я. Пора, мол, коренному населению…

Природные алые пятна на лице чиновника слились в багровое облако. Оказалось, я нечаянно задел весьма больную тогда тему, которую продвинутое демократическое правительство Северной столицы старательно обходило, учитывая, наверное, сложный опыт соседних прибалтийских республик.

– Вы море крови хотите? Представляете, что начнется, вступи мы на этот путь… – раздраженно ответствовал мэр. Оказалось, я не первый, кто посмел беспокоить власти относительно «исторической справедливости». – Уверяю вас, – заключил он нашу беседу, – в России никогда никакой подобной реституции не будет!

Не уверен, что чиновник правильно употребил это слово, но что он был безусловно прав, опасаясь в то время возникновения неких радикальных настроений, – нет сомнений.

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Прямая речь

Если я заболею, к врачам обращаться не стану?0

Андрей СТРЕЛЬНИКОВ

Информация о том, что с 1 января 2017 года аптеки должны продавать антибиотики строго по рецепту, бомбанула так, что мама не горюй! Дискуссии в соцсетях не утихают вторую неделю.

Апологеты правильного лечения – как правило, это люди с медицинским или фармацевтическим образованием – говорят: мол, правильно, давно пора, а то лопает наш народ антибиотики как конфеты. Оппоненты – по сути, все остальные граждане – кричат, что всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, коли заболеешь теперь – хоть помирай, поскольку до приема врача можно и не дожить.

Самое интересное в данном случае состоит в том, что обе стороны по-своему правы. Давайте сначала встанем на сторону медицины.

Итак, как только в Прикамье начинается сезон простуд, всё больше людей забегает в аптеки с ошалелыми глазами и трясет с фармацевтов антибиотики. И им продают, хотя, возможно, я сейчас открою для кого-то «страшную тайну»: продажа антибиотиков в России без рецепта де-юре запрещена уже лет десять!

Открыли эти милые многим лекарства сравнительно недавно, в 1929 году. Это был обычный пенициллин, который во время Второй мировой войны ставил людей на ноги после тяжелейших раневых инфекций.

 
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