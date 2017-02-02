Знай наших!

О нашей героине «Звезда» писала еще в 1984 году. Тогда Нина Максимова с мужем преодолели 1300-километровый маршрут на велосипедах вокруг Азовского моря.

Прошли годы. И что же? Узнаем, что на чемпионате мира по зимнему плаванию в Тюмени в прошлом году Нина Максимова заняла второе место. Несмотря на свой почтенный возраст.

Глядя на эту миниатюрную и элегантную женщину, даже не верится, что недавно ей исполнилось восемьдесят лет. А помог Нине Максимовой сохранить молодость и здоровье спорт, которым она занимается с раннего детства.

Даже сейчас Нина Алексеевна три раза в неделю плавает в проруби, регулярно ходит на лыжах, катается на коньках и велосипеде, много ходит пешком.

Сейчас безусловным фаворитом в этом списке является плавание. Не удивительно поэтому, что и первыми, тогда еще всесоюзными, соревнованиями в ее жизни стали соревнования именно по этому виду спорта. Было это в далеком 1954 году в городе Куйбышеве.

– Сколько себя помню, – рассказывает Нина Алексеевна, – всегда, как только появлялась возможность, я плавала. В бассейне или в реке – не важно. Жалко только, что лето у нас очень короткое – вдоволь не наплаваешься. Поэтому, насмотревшись по телевизору передач про «моржей», которых было много в конце восьмидесятых годов, решила проверить себя – смогу ли я так же. И смогла!

Проверка собственных возможностей привела Нину Максимову в январе 1988 года в клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус».

