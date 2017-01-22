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В пермском Доме художника состоялся вернисаж, посвящённый 80-летию заслуженного художника России – Льва Ивановича Перевалова.

НАПРОТИВ НЕБА…

Выставка называется «Напротив неба на земле…», и наиболее яркий образ, олицетворяющий это название, – триптих «Аввакум». Но выставочный зал Дома художников состоит из нескольких малых помещений, поэтому экспозиция начинается не с Аввакума.

Как отметил кто-то из знатоков изобразительного искусства: «У настоящего живописца поверхность холста приобретает какую-то жизненную энергию, имеет живую сеть нервов». Названный триптих несомненно таков.

С центрального полотна нас буквально пронзает очами одухотворенный, брутальный, иконописный лик с глазами святого в багряном отблеске вечерней зари…

Перевалов – основатель и первый заведующий кафедры живописи Уральского филиала Российской академии живописи ваяния и зодчества.

В ноябре филиалу исполнится 25 лет, и со дня основания Лев Иванович в течение нескольких месяцев ездил на работу из Нижнего Тагила в Пермь, пока не приобрёл квартиру в нашем городе.

Он первый и пока единственный профессор живописи за всю историю Пермского края, утверждённый Высшей аттестационной комиссией в 1981 году. Звание профессора не просто какая-то дополнительная атрибутика.

Это закономерный итог конкретных достижений художника и его учеников, в их числе – участие в выставках, дипломы и награды.

Несколько учеников Льва Ивановича уже сами заслуженные художники РФ и участники в том числе и международных выставок. Сам он был дипломантом многих российских выставок и участником четырёх съездов (советских и российских) художников.

У некоторых творческих людей в биографии присутствуют элементы мистики, базирующиеся на нумерологии. Лев Иванович родился в 1937 году, 15 февраля; в 1957 году окончил Нижнетагильское художественное училище и поступил в институт, в 1967 году женился.