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Пермская краевая газета

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Четверг 26 января 2017 года

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Бизнес и общество

IT-кластер Пермского края опять подстрелили на взлётеIT-кластер Пермского края опять подстрелили на взлёте0

Алексей КЛОЧИХИН

Координатором намечавшегося объединения IТ-сообщества выступало краевое министерство информационного развития и связи, при поддержке которого в самом конце прошлого года прошёл круглый стол, посвящённый созданию координационного совета отрасли инфокоммуникационных технологий (ИКТ) Пермского края.

Но в прошлый четверг минсвязи пошёл «под нож» в ходе идущей административной реформы, а его функции перешли краевому минтрансу (который теперь будет именоваться министерством транспорта и связи), у которого пока даже руководителя нет.

Как это скажется на создании потенциально самого перспективного кластера в экономике Пермского края, пока неясно, но вряд ли в лучшую сторону.

По словам теперь уже бывшего министра информационного развития и связи Кирилла Селезнёва, «инфокоммуникационные технологии сегодня являются ключевым фактором устойчивого экономического и социального развития, приобретая всё большую роль в управлении, социальных и бизнес-процессах.

Уверен, что такой формат сотрудничества позволит пермскому ИКТ-сообществу выйти на новый уровень развития информационных и коммуникационных технологий, позволит улучшить деловой и инновационный климат в отрасли».

Замечательно, только всё то же самое говорится ещё с 2012 года, когда в нашем регионе официально был создан IT-кластер, но пока в смысле организации ему далеко до «Фотоники» и даже до пермского фармацевтического кластера, который был создан позже, но уже включён Минпромом РФ в федеральный реестр промышленных кластеров и специализированных организаций.

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Заначку рубль сбережёт?0

Андрей СТРЕЛЬНИКОВ

Заниматься прогнозами о том, во что и куда вложить свои деньги, чтобы заработать, сохранить или хотя бы не потерять в наступившем году, – дело, конечно, неблагодарное.

Однако коли мы газета экономическая, то писать об этом всё равно надо, хоть и слишком много факторов неопределенности существует на сегодняшний день.

В начале декабря 2016 года произошли два события, которые будут влиять на личные деньги жителей всех регионов нашей страны весь следующий год. Первое: 14 декабря Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку и обещала продолжить повышение в 2017 году.

Это означает, что финансовые активы США будут становиться всё более доходными по сравнению с активами других стран. Перевожу: еще недавно доллар стоил намного дешевле евро. Теперь они практически сравнялись в стоимости.

Утром вчерашнего дня доллар торговался на уровне 0,928 евро. В наступающем году в странах ЕС Франции и Германии состоятся выборы президентов, которые обещают быть очень жаркими. Вряд ли хоть кто-то сегодня возьмется предсказать их результаты.

Евроцентробанк до поры до времени оставляет свою денежно-кредитную политику мягкой. А значит, евро будет относительно слабой валютой ближайшие пару лет. И второе: 10 декабря страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти.

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В моде – секонд-хенд0

Сайт Avito подготовил анализ данных по товарам общего спроса в Перми в IV квартале 2016 года.

В IV квартале российский рынок потребительских товаров продолжил восстанавливаться после спада, характерного для начала года. В Перми на Avito интерес потенциальных покупателей (количество запрошенных контактов по объявлениям) к товарам общего спроса за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31 процент, по сравнению с предыдущим кварталом – на 4 процента.

За последний квартал покупателей из Перми на Avito больше всего интересовало приобретение товаров в подкатегории «Личные вещи», как и за аналогичный период 2015 года. В предпоследнем квартале по потребительскому спросу в Перми также лидировала подкатегория «Личные вещи».

Средняя цена товаров общего спроса по объявлениям на Avito в Перми за IV квартал составила 4 тысячи рублей. Это на 33 процента меньше средней цены по всей России. По уровню цен товаров общего спроса на Avito Пермь стала пятнадцатым городом-миллионником.

За год средняя цена товаров общего спроса на Avito в Перми выросла на 2 процента, а за квартал снизилась на 10 процентов.

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