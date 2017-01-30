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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 30 января 2017 года

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Знаменитый проморолик пермской краевой газеты «Звезда».

Войны недетское лицо

Блок АдаБлок Ада0

Анастасия ФАДЕЕВА

Нина Голяшова потеряла в блокаду родителей. Выросла в детском доме. Преодолела все трудности, но не сломалась.

Военно-мемориальное Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге. Чтобы пройти к братским могилам, где похоронены жертвы блокадного Ленинграда, нужно пересечь еще ряд захоронений, который отражают трагические страницы в истории нашей страны: братские могилы воинов-интернационалистов, пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград», моряков-тихоокеанцев, альпинистов с Памира, моряков атомной подводной лодки «Курск»…

Мемориал. Вечный огонь. Черный монумент с лаконичной надписью «Вечная память героическим защитникам города». Здесь покоятся, по разным данным, от 120 до 240 тысяч человек, умерших от голода и холода, от бомбежек и артобстрелов в блокадном Ленинграде.

Во время поездок в Ленинград Нина Владимировна Голяшова, экономист военного представительства Пермского порохового завода, обязательно приносила цветы к братским могилам блокадников. Здесь похоронена ее мама. Где-то под Ленинградом пропал без вести отец. Он ушёл на фронт 11 августа 1941 года.

Прямая речь

На расстоянии...0

Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА

Пермской культуре повезло: за последнее десятилетие она успела пережить и революционный, и контрреволюционный периоды.

Смена краевого министра культуры Игоря Гладнева, судя по всему, ставшая неожиданностью для него самого и так взбудоражившая некоторые круги пермской культурной общественности, неизбежно ставит вопрос: а что дальше? По какому пути пойдёт пермская культура? Для начала попытаемся осмыслить пройденное.

Лично меня не отнесёшь к певшим гимны пермской культурной революции в годы её победного шествия. Тем отчётливей видно сейчас, со временем. Скажем, то, что она имела чёткую цель – поднять престиж региона, стать его брендом. Это территории-то, которая ещё недавно жила закрытой от всего мира, если чем и была известна, так только своими пушками и удобрениями!

Культурные претензии выглядели неожиданно и смело. А смелость, как говорится, города берёт. На «Белых ночах», к примеру, считали за честь выступить китайцы, бразильцы, шотландцы… На фестивальной сцене играли-пели Спиваков, Башмет, Пелагея… По стене Дома советов ходили французские акробаты. В передвижном цирке показывали своё мастерство общепризнанные звёзды арены.

Свежий номер гиф
Прямая речь

Ледовые фантазии0

Сергей ЖУРАЛЁВ

От вокзала, мимо сквера, где «железный Феликс» как бы вопрошает строго каждого приезжего: «А с каким умыслом ты, гражданин, прибыл в Пермь?» – прямая улица ведет нас к гигантскому пустырю, именуемому в просторечии «эспланадой». Место это для города знаковое – предмет зависти для соседних столиц, теснящихся в узости своих исторических рамок, – и примечательное для пермяков, ищущих здесь порой отдохновения от трудов праведных.

Посмотрите, какая удивительная панорама открывается здесь нынче праздному взору! Пространство перед форпостом краевой власти так и искрит в эти дни ледовыми фантазиями местных и заезжих скульпторов, радуя и чиновников, и простых граждан. Особенно – юного возраста, жадного до прогулок и впечатлений.

Еще школьником взахлеб прочел исторический роман Ивана Лажечникова «Ледяной дом». Необычное сооружение на Неве, как известно, предназначалось для свадьбы придворного шута и официального правительственного приема по случаю… родов козы. В царствование Анны Иоанновны знать развлекалась на полную катушку, заложив крепкие основы некоторых российских традиций.

Впрочем, ледяные скульптуры, дворцы, городки – изобретение не наше: говорят, от древних китайцев мода эта пошла. Но теперь на карте «страны ледяных сказок» Пермь выглядит почти мировой столицей – настолько основательно в последние семь лет развилось здесь это искусство.

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