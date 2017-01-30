На расстоянии...0
Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА
Пермской культуре повезло: за последнее десятилетие она успела пережить и революционный, и контрреволюционный периоды.
Смена краевого министра культуры Игоря Гладнева, судя по всему, ставшая неожиданностью для него самого и так взбудоражившая некоторые круги пермской культурной общественности, неизбежно ставит вопрос: а что дальше? По какому пути пойдёт пермская культура? Для начала попытаемся осмыслить пройденное.
Лично меня не отнесёшь к певшим гимны пермской культурной революции в годы её победного шествия. Тем отчётливей видно сейчас, со временем. Скажем, то, что она имела чёткую цель – поднять престиж региона, стать его брендом. Это территории-то, которая ещё недавно жила закрытой от всего мира, если чем и была известна, так только своими пушками и удобрениями!
Культурные претензии выглядели неожиданно и смело. А смелость, как говорится, города берёт. На «Белых ночах», к примеру, считали за честь выступить китайцы, бразильцы, шотландцы… На фестивальной сцене играли-пели Спиваков, Башмет, Пелагея… По стене Дома советов ходили французские акробаты. В передвижном цирке показывали своё мастерство общепризнанные звёзды арены.