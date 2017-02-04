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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 4 февраля 2017 года

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Усольский район - территория будущего

Прикамское Усолье ждет перемен

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Субсидии в пустоту

«Не обеспечен ввод в эксплуатацию 14 спортивных объектов на 1,8 млрд рублей».

Промо

Где-где? В «Звезде»!

Знаменитый проморолик пермской краевой газеты «Звезда».

Позиции и амбиции

Власть в футляреВласть в футляре0

Евгений ПЛОТНИКОВ

Чиновники в футляре

Унылая политическая повестка минувшей недели была разбавлена весьма неординарным мероприятием: пресс-конференцией и. о. министра культуры Галины Кокоулиной. Галина Юрьевна рассказала журналистам о новых приоритетах в работе министерства, которое она возглавила полторы недели назад.

Да, во многом тренды разворачиваются на сто восемьдесят градусов и радикально меняют ту политику, которую с шашкой наголо проводил её предшественник. Да, она говорила то, что от неё хотели услышать. О приоритетности строительства второй сцены для Пермского театра оперы и балета, о нивелировании конфликта между минис­терством и руководством Театра-Театра, о желании сохранить Пермское хореографическое училище в статусе самостоятельного учреждения.

Однако, невзирая на предсказуемость тем, мероприятие выглядело свежо и необычно. И однозначно добавило инициатору политических очков.

То, что сегодня выглядело необычно, ещё вчера было банальностью. Ведь во времена губернаторства Геннадия Игумнова еженедельные брифинги с участием высокопоставленных чиновников администрации Пермской области были обязаловкой.

Спорт-арена

Через пустыню ввысь и к эстафете газеты «Звезда»0

Максим ШАРДАКОВ


Победительница супермарафона по пустыне Сахара Marathon des Sables, покорительница небоскребов в вертикальном забеге, мастер спорта по легкой атлетике пермячка Наталья Седых хочет участвовать в 88-й эстафете на призы нашей газеты. Ведь именно с этих стартов начался путь нашей прославленной бегуньи в большой спорт.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ ЭСТАФЕТА

Эстафета на призы газеты «Звезда» стала стартовой ступенькой в большой спорт для многих выдающихся атлетов. Именно здесь, стремительно несясь к финишу по асфальту родных городских улиц, мимо знакомых зданий и под ободряющие крики неравнодушных к спорту пермяков, они по-настоящему полюбили бег. И впервые почувствовали, что тут за них болеют не только мама с папой и горстка друзей, но и, кажется, весь миллионный город.

– Звездинская эстафета – это, наверное, мои первые серьезные соревнования. Но меня не сразу взяли в команду, сначала пришлось побыть в запасе. Естественно, я всеми силами постаралась быстро исправить это «недоразумение»… Люблю родную Пермь, особенно остро ощущаю это находясь вдали. Конечно, мне очень хотелось бы выступить на эстафете, посвященной 100-летию «Звезды». Ведь это настоящий легкоатлетический праздник, наверное, один из самых массовых и популярных в Прикамье, о котором храню самые добрые воспоминания. Буду рада, если мне удастся согласовать майскую поездку домой с рабочим графиком. В любом случае, безусловно, буду болеть за наших бегунов из СДЮСШОР-1 и воспитанников моего первого тренера Николая Васильевича Дюбченко.

КОНСТРУКТОРЫ ПОБЕД

В школьные годы Наталья Седых выступала за волейбольную команду, но успешной игрой, по ее же собственным словам, отнюдь не блистала. А вот с легкой атлетикой сложилось намного лучше – во многом благодаря отличным педагогам-наставникам.

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Открытое письмо

Актив краевого совета ветеранов просит губернатора предотвратить распад ветеранского движения в Прикамье0

Всего 23 подписи

Уважаемый Виктор Фёдорович!

Вынуждены к вам обратиться через газету только потому, что на наши обращения за подписями старейшин краевого совета ветеранов, председателей районных и городских советов ветеранов, а также старейшины и председателя Мусихина А. А. нет никакой реакции.

С нами не только не организовали встречу и не сочли нужным встретиться на уровне руководителей администрации губернатора, но и не разобрались в сложившейся ситуации и вместо этого ограничились отпиской в наш адрес. Думается, что вы даже не в курсе нашей ситуации.

Мы увидели со стороны власти полное равнодушие к ветеранам, к активу ветеранского движения, к будущему ветеранов. И у нас создается впечатление, что вы тоже за распад ветеранского движения в Пермском крае.

По рекомендации администрации губернатора Пермского края и опираясь на якобы согласованное с вами решение о кандидатуре мы, председатели районных и городских советов, поверили вам и избрали в октябре 2015 года на отчетно-выборной конференции краевого совета ветеранов молодого 45-летнего ветерана внутренних войск Леханова Владислава Валерьевича.

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