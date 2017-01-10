С Рождеством!

Мы встретились с архиепископом Зосимой, возглавившим образованную недавно Соликамскую и Чусовскую епархию православной церкви, на круглом столе во время его первого визита в Чусовой в декабре.

Он признался, что новое назначение после ухода на покой в феврале 2016 года стало для него полной неожиданностью.

– Теперь придётся привыкать к уральским морозам! Здоровье уже не то, мне 67-й год пошёл. Уходя на покой, я уже не думал возвращаться. Жить есть где: квартира в Москве, кроме того, сестра, которая живёт в Германии, меня в Гамбург перетягивает. Но святейший патриарх Кирилл позвонил: «Как вы себя чувствуете? Прошу вас возглавить Соликамскую и Чусовскую епархию». Признаюсь, я внутри себя сомневался, нужно ли ехать. Где это и что это? Но служение епископа принадлежит не только людям, но и Богу. Как всегда, я думаю так сделать, а Бог посохом меня в другую сторону. И я согласился.