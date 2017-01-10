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Юлия ХЛОБЫСТ
Заявленная губернатором административная реформа и скандальный роспуск правительства почти не повлияли на позиции ключевых фигур в политическом рейтинге «Звезды»
Последний квартал уходящего года был богат на различные политические события.
Это и первые пленарные заседания нового созыва краевого Законодательного собрания, на которых депутаты-единороссы методично наказывали своих коллег из оппозиционных фракций.
Это и отправка на скамейку запасных ключевых игроков из администрации губернатора – Анатолия Маховикова и Александра Козенкова. Это и отставка краевого правительства, произошедшая за несколько дней до новогодних праздников.
Казалось бы, ключи от всех политических дверей оказались в руках у губернатора Виктора Басаргина, который уже публично заявил о своем желании пойти на очередной губернаторский срок. Но сможет ли Виктор Федорович открыть главную дверь – получить добро на выборы от главы государства Владимира Путина, – покажет первый квартал наступившего года.
Ведь согласительные процедуры в Администрации президента должны завершиться, как известно, в конце февраля – начале марта.