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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Воскресенье 1 января 2017 года

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Официально

О выполнении федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта»

«Согласно результатам проверки, по состоянию на 1 сентября 2016 года регионами не обеспечен ввод в эксплуатацию 14 спортивных объектов, - резюмировал аудитор в докладе. - При этом субсидии из федерального бюджета в сумме 1,8 млрд рублей, полученные в рамках заключенных соглашений, освоены в полном объеме».

Оригиналы

Пермская пенсионерка в день 80-летия прыгнула с парашютом

Сюжет Первого канала от 11 октября 2016 года. Пермская пенсионерка Луиза Гузова в день 80-летия прыгнула с парашютом. С воздушного судна, а не с вышки. Сделала себе подарок на юбилей. А теперь собирается к друзьям на Дальний Восток. Гулять так гулять: пенсия - не приговор!!!

Происшествия

На Молодежной в Перми МАЗ въехал в легковой автомобиль

10 октября в районе пермской ж/д-станции Молодежная случилось ДТП, вызвавшее мощную пробку и на левобережье, и на плотине КамГЭС. Водитель, разместивший это видео, извиняется, что послужил ее невольной причиной. Но произошло все исключительно из-за некорректной езды шофера самосвала.

Угол зрения

Смелее – в новый годСмелее – в новый год0

Алексей КЛОЧИХИН

2017 год в России ждут примерно так же, как пять лет назад во всём мире ждали год 2012-й – потому что на нём обрывался календарь майя. Правда, мы не конца света ждём, а революции. Ну или каких-то внутренних потрясений.

Но точно так же, как пережили мы 2012 год, переживём и год 2017-й, пусть даже он и под знаком Красного Петуха. По той простой причине, что историческая обстановка внутри страны совсем другая.

В 1917-м у нас что было? Бессмысленная война, крайне непопулярный правитель, огромные массы неграмотного населения, а самое главное – гениальный вождь во главе кучки пассионарных оппозиционеров, да ещё с идеей, у которой была даже своя библия. Ну то есть «Капитал» Карла Маркса. Верхи не могли, низы не хотели – классическая революционная ситуация.

А теперь что? Морщась от олигархов, народ сплотился вокруг президента, потому что чувствует: любой раздор внутри страны на руку внешним врагам, окружившим Россию, как волки медведя.

Говорят, что история учит только тому, что она ничему не учит – но это неправда. Историческая память народа имеет место, иначе откуда бы взялись те самые национальные отличия, которые и придают каждой нации своё неповторимое лицо.

Это уж не говоря о том, что если бы в 1916 году существовал журнал «Форбс» (он был основан на год позже), вряд ли бы он назвал Николая II самым влиятельным человеком в мире.

Другое дело, что война наличествует, и даже целых две – пусть и не у нас. Но мы очень хорошо понимаем, за что воюют добровольцы в Новороссии и за что – ВКС в Сирии. На Донбассе – против фашиствующих бандеровцев, в сирийской пустыне – не дают проложить конкурента «Северному потоку», который нас всех кормит.

Да-да, сырьевая «игла» – это плохо, но уж как есть. Более того, оба этих конфликта как раз сплотили население и очень хорошо помогли понять, «ху из ху».

Гость номера

«Не дать бы петуха!» – рассказывает солистка Пермского театра оперы и балета0

Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА

Человеческая жизнь как большое музыкальное произведение, например симфония. Есть в ней и деление на крупные части, есть и свое развитие внутри каждой из них.

О людях и жизнях, неразрывно связанных с музыкой, в канун года Петуха-певуна мы и говорим с профессором кафедры сольного пения Пермского института культуры и искусства, солисткой пермского театра оперы и балета в 1982–2007 годах, заслуженной артисткой Марий Эл Людмилой Хохловой.

– Как бы вы определили, пользуясь музыкальной терминологией, уходящий год в вашей жизни?
– Наверное, двухчастной арией. Он для меня связан с двумя совсем молодыми, очень дорогими мне людьми. Как и положено году Обезьяны, он наполнен резкими изменениями в их, а значит, и моей жизни.
Один из них – Володя Печенкин, мой ученик, мой воспитанник, – нынче закончил музыкальный колледж. Я вела его с 10 лет, еще с хоровой капеллы мальчиков. Яркий голос дан ему природой. Но само по себе этого мало. Задача педагога – сохранить, укрепить, развить, получить всё возможное от природного дара. У Володи характер, который позволял это делать. В том числе в ситуациях, когда он брал на себя, казалось бы, непомерно трудное для его возраста, но выходил из них с честью.
И вот Володя Печенкин, на госэкзамене отлично выступивший со сложной взрослой арией князя Игоря, победитель Всероссийского конкурса имени Штоколова, признанный Еленой Образцовой и другими великими мастерами оперной сцены, отправляется… служить в армию, в общевойсковую часть. Признаться, я боялась и не хотела с его стороны этого шага: такой дар, как у него, трудно достается, но легко пропадает. Он оказался на Дальнем Востоке. В одном из первых писем написал: «Служу в Сибирске Приморского края». Потом сообщил об ансамбле, в котором поет: в октябре у них был общероссийский конкурс военных коллективов песни и танца, в состязании с 48 соперниками их ансамбль получил Гран-при, Володя с арией Мистера Икс – первое место.

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Эпистолярий

Сказка о Жареном Петушке0

Сергей ЖУРАВЛЕВ

Живет в Перми петух. Да не простой, а жареный – подросший со временем из знаменитого революционного цыпленка, который, как известно, был к тому же еще и пареный, но не имел, к сожалению, ни паспорта, ни монет.

Высланный в 20-е годы из Петрограда, где он любил гулять по Невскому, репрессированный Петя сумел все же прописаться в славном городе на Каме.

Поселился он поначалу в «Уголке живой природы» при областном краеведческом музее, получил табличку с обозначением «ЖП» (Жареный Петух) и даже подружился с обитавшей здесь куропаткой.

Проживали звери и птицы в приусадебной конюшне, которую сообразительные люди обозвали «зоосадом» и стали брать в те лихие годы денежки с доверчивых посетителей.

Летописи гласят, что к началу 1929 года в «уголке» теснились уже почти четыреста голов разнообразной живности. Правда, до половины обитателей быстро умирали ввиду неправильного кормления и плохого содержания. Зверье и взмолилось: поди клюнь кого следует – пусть нам житуху наладят, не то самого…

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