Через пустыню ввысь и к эстафете газеты «Звезда»0
Максим ШАРДАКОВ
Победительница супермарафона по пустыне Сахара Marathon des Sables, покорительница небоскребов в вертикальном забеге, мастер спорта по легкой атлетике пермячка Наталья Седых хочет участвовать в 88-й эстафете на призы нашей газеты. Ведь именно с этих стартов начался путь нашей прославленной бегуньи в большой спорт.
САМАЯ ЛЮБИМАЯ ЭСТАФЕТА
Эстафета на призы газеты «Звезда» стала стартовой ступенькой в большой спорт для многих выдающихся атлетов. Именно здесь, стремительно несясь к финишу по асфальту родных городских улиц, мимо знакомых зданий и под ободряющие крики неравнодушных к спорту пермяков, они по-настоящему полюбили бег. И впервые почувствовали, что тут за них болеют не только мама с папой и горстка друзей, но и, кажется, весь миллионный город.
– Звездинская эстафета – это, наверное, мои первые серьезные соревнования. Но меня не сразу взяли в команду, сначала пришлось побыть в запасе. Естественно, я всеми силами постаралась быстро исправить это «недоразумение»… Люблю родную Пермь, особенно остро ощущаю это находясь вдали. Конечно, мне очень хотелось бы выступить на эстафете, посвященной 100-летию «Звезды». Ведь это настоящий легкоатлетический праздник, наверное, один из самых массовых и популярных в Прикамье, о котором храню самые добрые воспоминания. Буду рада, если мне удастся согласовать майскую поездку домой с рабочим графиком. В любом случае, безусловно, буду болеть за наших бегунов из СДЮСШОР-1 и воспитанников моего первого тренера Николая Васильевича Дюбченко.
КОНСТРУКТОРЫ ПОБЕД
В школьные годы Наталья Седых выступала за волейбольную команду, но успешной игрой, по ее же собственным словам, отнюдь не блистала. А вот с легкой атлетикой сложилось намного лучше – во многом благодаря отличным педагогам-наставникам.