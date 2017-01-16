Зеркало заднего вида0
Сергей ЖУРАВЛЕВ
Как-то на банкете, организованном мэрией Петербурга для участников фестиваля журналистов, случайно оказался я за одним столиком рядом с преемником Собчака на посту главы города. И поскольку атмосфера приема быстро стала, мягко сказать, непринужденной, непьющий мэр предпочел просто побеседовать с соседом: поинтересовался, кто я, откуда...
Каюсь, вместо салонной беседы о пустяках решил искренне поведать мэру, что вообще-то из Перми, но семья наша с незапамятных времен жила в подведомственном ему теперь городе и владела большой пошивочной мастерской, а соответственно и трехэтажным домом в самом центре.
Революционные события вынудили деда искать прокорм семье в другой губернии. Там он вскоре умер от простуды, и бабушка моя с четырьмя детьми уже не имела возможности в годы Гражданской войны вернуться в родное гнездо.
– Так нельзя ли в интересах исторической справедливости вернуть нам дом и прописку в городе на Неве? – неосторожно пошутил я. Пора, мол, коренному населению…
Природные алые пятна на лице чиновника слились в багровое облако. Оказалось, я нечаянно задел весьма больную тогда тему, которую продвинутое демократическое правительство Северной столицы старательно обходило, учитывая, наверное, сложный опыт соседних прибалтийских республик.
– Вы море крови хотите? Представляете, что начнется, вступи мы на этот путь… – раздраженно ответствовал мэр. Оказалось, я не первый, кто посмел беспокоить власти относительно «исторической справедливости». – Уверяю вас, – заключил он нашу беседу, – в России никогда никакой подобной реституции не будет!
Не уверен, что чиновник правильно употребил это слово, но что он был безусловно прав, опасаясь в то время возникновения неких радикальных настроений, – нет сомнений.