«Не дать бы петуха!» – рассказывает солистка Пермского театра оперы и балета0
Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА
Человеческая жизнь как большое музыкальное произведение, например симфония. Есть в ней и деление на крупные части, есть и свое развитие внутри каждой из них.
О людях и жизнях, неразрывно связанных с музыкой, в канун года Петуха-певуна мы и говорим с профессором кафедры сольного пения Пермского института культуры и искусства, солисткой пермского театра оперы и балета в 1982–2007 годах, заслуженной артисткой Марий Эл Людмилой Хохловой.
– Как бы вы определили, пользуясь музыкальной терминологией, уходящий год в вашей жизни?
– Наверное, двухчастной арией. Он для меня связан с двумя совсем молодыми, очень дорогими мне людьми. Как и положено году Обезьяны, он наполнен резкими изменениями в их, а значит, и моей жизни.
Один из них – Володя Печенкин, мой ученик, мой воспитанник, – нынче закончил музыкальный колледж. Я вела его с 10 лет, еще с хоровой капеллы мальчиков. Яркий голос дан ему природой. Но само по себе этого мало. Задача педагога – сохранить, укрепить, развить, получить всё возможное от природного дара. У Володи характер, который позволял это делать. В том числе в ситуациях, когда он брал на себя, казалось бы, непомерно трудное для его возраста, но выходил из них с честью.
И вот Володя Печенкин, на госэкзамене отлично выступивший со сложной взрослой арией князя Игоря, победитель Всероссийского конкурса имени Штоколова, признанный Еленой Образцовой и другими великими мастерами оперной сцены, отправляется… служить в армию, в общевойсковую часть. Признаться, я боялась и не хотела с его стороны этого шага: такой дар, как у него, трудно достается, но легко пропадает. Он оказался на Дальнем Востоке. В одном из первых писем написал: «Служу в Сибирске Приморского края». Потом сообщил об ансамбле, в котором поет: в октябре у них был общероссийский конкурс военных коллективов песни и танца, в состязании с 48 соперниками их ансамбль получил Гран-при, Володя с арией Мистера Икс – первое место.