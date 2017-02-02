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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 2 февраля 2017 года

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Знаменитый проморолик пермской краевой газеты «Звезда».

Знай наших!

Спортивное долголетие Нины МаксимовойСпортивное долголетие Нины Максимовой0

Инга КОСТРОВА

О нашей героине «Звезда» писала еще в 1984 году. Тогда Нина Максимова с мужем преодолели 1300-километровый маршрут на велосипедах вокруг Азовского моря.

Прошли годы. И что же? Узнаем, что на чемпионате мира по зимнему плаванию в Тюмени в прошлом году Нина Максимова заняла второе место. Несмотря на свой почтенный возраст.

Глядя на эту миниатюрную и элегантную женщину, даже не верится, что недавно ей исполнилось восемьдесят лет. А помог Нине Максимовой сохранить молодость и здоровье спорт, которым она занимается с раннего детства.

Даже сейчас Нина Алексеевна три раза в неделю плавает в проруби, регулярно ходит на лыжах, катается на коньках и велосипеде, много ходит пешком.

Сейчас безусловным фаворитом в этом списке является плавание. Не удивительно поэтому, что и первыми, тогда еще всесоюзными, соревнованиями в ее жизни стали соревнования именно по этому виду спорта. Было это в далеком 1954 году в городе Куйбышеве.

– Сколько себя помню, – рассказывает Нина Алексеевна, – всегда, как только появлялась возможность, я плавала. В бассейне или в реке – не важно. Жалко только, что лето у нас очень короткое – вдоволь не наплаваешься. Поэтому, насмотревшись по телевизору передач про «моржей», которых было много в конце восьмидесятых годов, решила проверить себя – смогу ли я так же. И смогла!

Проверка собственных возможностей привела Нину Максимову в январе 1988 года в клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус».

Угол зрения

До основанья, а… зачем?0

Михаил СУББОТИН, читатель из Чернушки

На дворе снова семнадцатый год. Самое время подытожить, к чему мы пришли. К сожалению, систему здравоохранения не миновала общая участь безоглядных реформ: желание пришедших к власти в 90-е годы либералов разрушить до основания созданное до них и построить на этом месте нечто новое.

А ведь еще в 1972 году Всемирная ассамблея ВОЗ признала советскую систему здравоохранения лучшей в мире. Система позволяла распределять ограниченные денежные ресурсы с максимальной пользой, доступностью и гарантированно бесплатно для людей.

После 1991 года за основу была взята уже страховая система, 130 лет действующая в Западной Европе. Но чтобы она успешно работала, необходим достаточный уровень доходов населения, четкая и честная уплата налогов (а у нас половина россиян получает «серую» зарплату).

И ещё высокий уровень правовой дисциплины и ответственности всех участников системы здравоохранения: и врачей, и граждан, и чиновников. А у нас со всем этим пока большие проблемы. Поэтому система страхования по модели уже западноевропейская, а люди и результаты совсем иные.

Сегодня российская медицина скатилась на 70-е место в мировом рейтинге. Медицинские технологии движутся вперёд, и полностью игнорировать прогресс невозможно, поэтому министры-капиталисты придумали маршрутизацию – оборудовали несколько центров в каждом регионе.

Свежий номер гиф
К столетию «Звезды»

Последний адрес0

Александр КАЛИХ

«Последний адрес» – так называется всероссийская акция, участники которой устанавливают памятные таблички на стенах домов, откуда навсегда ушли – на расстрел, на гибель – тысячи жертв сталинских репрессий. В поселке Сергеевском остался дом Ничиперовичей, родителей Альберта Ничиперовича, в 80-е работавшего заместителем главного редактора газеты «Звезда».

В этом доме теперь живут другие люди. Прежних его хозяев давно уже нет на свете. Жители поселка вместе с коллективом краевой газеты «Звезда» решили установить табличку на этом доме в память о расстрелянном отце Альберта Ничиперовича – Александре Фабияновиче – и о всех членах этой семьи. Акция памяти в поселке Сергеевском состоится в ближайший месяц. А пока немного истории.

В Государственном архиве новейшей истории хранятся более 38 тысяч архивно-следственных дел на жителей Прикамья, репрессированных по политическим мотивам в 1920–1940-е годы. Все они реабилитированы в соответствии со стандартной судебной формулировкой: «за отсутствием состава преступления».

За каждым из этих дел скрываются трагические судьбы ни в чём не повинных людей, а также их родных и близких, не по собственной воле принявших на себя клеймо родственников «врага народа». Среди многих – история семьи Александ­ра Фабияновича Ничиперовича.

В начале 30-х годов семья стала жертвой кампании по раскулачиванию и была депортирована из Белоруссии на Урал, в поселок Сергеевский Косинского района (ныне поселок входит в Гайнский район).

Один из пяти детей Ничиперовичей, младший сын Альберт, сумел, несмотря на жесткие ограничения, закончить Пермский госуниверситет. Стал журналистом, корреспондентом, а затем заместителем редактора областной газеты «Звезда». Старожилы хорошо помнят Альберта Александровича.

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