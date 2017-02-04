Позиции и амбиции

Чиновники в футляре

Унылая политическая повестка минувшей недели была разбавлена весьма неординарным мероприятием: пресс-конференцией и. о. министра культуры Галины Кокоулиной. Галина Юрьевна рассказала журналистам о новых приоритетах в работе министерства, которое она возглавила полторы недели назад.

Да, во многом тренды разворачиваются на сто восемьдесят градусов и радикально меняют ту политику, которую с шашкой наголо проводил её предшественник. Да, она говорила то, что от неё хотели услышать. О приоритетности строительства второй сцены для Пермского театра оперы и балета, о нивелировании конфликта между минис­терством и руководством Театра-Театра, о желании сохранить Пермское хореографическое училище в статусе самостоятельного учреждения.

Однако, невзирая на предсказуемость тем, мероприятие выглядело свежо и необычно. И однозначно добавило инициатору политических очков.

То, что сегодня выглядело необычно, ещё вчера было банальностью. Ведь во времена губернаторства Геннадия Игумнова еженедельные брифинги с участием высокопоставленных чиновников администрации Пермской области были обязаловкой.