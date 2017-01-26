Заначку рубль сбережёт?0
Андрей СТРЕЛЬНИКОВ
Заниматься прогнозами о том, во что и куда вложить свои деньги, чтобы заработать, сохранить или хотя бы не потерять в наступившем году, – дело, конечно, неблагодарное.
Однако коли мы газета экономическая, то писать об этом всё равно надо, хоть и слишком много факторов неопределенности существует на сегодняшний день.
В начале декабря 2016 года произошли два события, которые будут влиять на личные деньги жителей всех регионов нашей страны весь следующий год. Первое: 14 декабря Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку и обещала продолжить повышение в 2017 году.
Это означает, что финансовые активы США будут становиться всё более доходными по сравнению с активами других стран. Перевожу: еще недавно доллар стоил намного дешевле евро. Теперь они практически сравнялись в стоимости.
Утром вчерашнего дня доллар торговался на уровне 0,928 евро. В наступающем году в странах ЕС Франции и Германии состоятся выборы президентов, которые обещают быть очень жаркими. Вряд ли хоть кто-то сегодня возьмется предсказать их результаты.
Евроцентробанк до поры до времени оставляет свою денежно-кредитную политику мягкой. А значит, евро будет относительно слабой валютой ближайшие пару лет. И второе: 10 декабря страны ОПЕК договорились о заморозке добычи нефти.