Смирупониткинг0
Юрий ТОКРАНОВ
«С дома номер раз по улице такой-то, в связи с бесконтрольным ростом ледяно-сосулистых масс, рухнуло около куба воды в твёрдой фазе и разбило автомобиль уважаемого человека. В связи с этим, а также с учётом того, что неизвестно, кого наказывать, мэрия нашей деревни обращается к сознательному населению с предложением. Не требуйте скинуть с крыши снег, а скиньтесь по 500 рублей. Тогда на собранные в порыве народной благотворительности деньги пострадавший от буйства стихии сможет купить себе новую машину, а потом всех прокатит. Берите пример с жителей соседнего села!»
Ой, а в соседнем-то всё ещё круче и запущенней. Там гражданка, пришедшая в орган местного самоуправления, поскользнулась на ступеньках и сломала себе руку. Дама оказалась продвинутой и зафиксировала для истории и суда не только полученную травму, отнесённую медиками к вреду средней тяжести для здоровья, но и обледенелость крыльца администрации. А районная Фемида на основании документальных подтверждений обязала чиновников компенсировать женщине ущерб в сумме ММТР (много-много тысяч рублей). Для чего глава села объявил с-миру-по-ниткинг, который краудфандинг, – и скинулись…