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Пермская краевая газета

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Гость номера

Место силы рождает творцовМесто силы рождает творцов0

Владимир ПОЛЕТАЕВ

В пермском Доме художника состоялся вернисаж, посвящённый 80-летию заслуженного художника России – Льва Ивановича Перевалова.

НАПРОТИВ НЕБА…

Выставка называется «Напротив неба на земле…», и наиболее яркий образ, олицетворяющий это название, – триптих «Аввакум». Но выставочный зал Дома художников состоит из нескольких малых помещений, поэтому экспозиция начинается не с Аввакума.

Как отметил кто-то из знатоков изобразительного искусства: «У настоящего живописца поверхность холста приобретает какую-то жизненную энергию, имеет живую сеть нервов». Названный триптих несомненно таков.

С центрального полотна нас буквально пронзает очами одухотворенный, брутальный, иконописный лик с глазами святого в багряном отблеске вечерней зари…

Перевалов – основатель и первый заведующий кафедры живописи Уральского филиала Российской академии живописи ваяния и зодчества.

В ноябре филиалу исполнится 25 лет, и со дня основания Лев Иванович в течение нескольких месяцев ездил на работу из Нижнего Тагила в Пермь, пока не приобрёл квартиру в нашем городе.

Он первый и пока единственный профессор живописи за всю историю Пермского края, утверждённый Высшей аттестационной комиссией в 1981 году. Звание профессора не просто какая-то дополнительная атрибутика.

Это закономерный итог конкретных достижений художника и его учеников, в их числе – участие в выставках, дипломы и награды.

Несколько учеников Льва Ивановича уже сами заслуженные художники РФ и участники в том числе и международных выставок. Сам он был дипломантом многих российских выставок и участником четырёх съездов (советских и российских) художников.

У некоторых творческих людей в биографии присутствуют элементы мистики, базирующиеся на нумерологии. Лев Иванович родился в 1937 году, 15 февраля; в 1957 году окончил Нижнетагильское художественное училище и поступил в институт, в 1967 году женился.

Прямая речь

Смирупониткинг0

Юрий ТОКРАНОВ

«С дома номер раз по улице такой-то, в связи с бесконтрольным ростом ледяно-сосулистых масс, рухнуло около куба воды в твёрдой фазе и разбило автомобиль уважаемого человека. В связи с этим, а также с учётом того, что неизвестно, кого наказывать, мэрия нашей деревни обращается к сознательному населению с предложением. Не требуйте скинуть с крыши снег, а скиньтесь по 500 рублей. Тогда на собранные в порыве народной благотворительности деньги пострадавший от буйства стихии сможет купить себе новую машину, а потом всех прокатит. Берите пример с жителей соседнего села!»

Ой, а в соседнем-то всё ещё круче и запущенней. Там гражданка, пришедшая в орган местного самоуправления, поскользнулась на ступеньках и сломала себе руку. Дама оказалась продвинутой и зафиксировала для истории и суда не только полученную травму, отнесённую медиками к вреду средней тяжести для здоровья, но и обледенелость крыльца администрации. А районная Фемида на основании документальных подтверждений обязала чиновников компенсировать женщине ущерб в сумме ММТР (много-много тысяч рублей). Для чего глава села объявил с-миру-по-ниткинг, который краудфандинг, – и скинулись…

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Рецепты от «Усадьбы»

А ударим-ка по капусте!0

САЛАТ ЙОГОВ

Вам потребуется: капуста квашеная - 400 грамм, тмин - 2 столовые ложки, оливковое масло - 2 столовые ложки, лук репчатый - 1 штука, мёд - 1 чайная ложка, яблоко - 1 штука.
Лук нарежьте полукольцами. Капусту, лук, семена тмина, масло оливковое, мёд смешайте и дайте настояться 30 минут. Нарежьте яблоко и перед подачей добавьте в салат.


ПОСТНЫЕ ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Вам потребуется: капуста квашеная - 7ОО грамм, морковь - 1 штука, лук репчатый - 2 штуки, корень петрушки - 1 штука, растительное масло - 2 столовые ложки, укроп - 1 пучок, чеснок - 2 зубчика, перец горошком - 7-8 штук, мука - 1 столовая ложка, мак пищевой - 3 столовые ложки, соль - по вкусу.
Возьмите овощи (морковку, лук и корень петрушки), помойте и почистите. Порежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом спассеруйте. Они должны жариться на небольшом огне до прозрачности.

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