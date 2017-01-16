Гость номера

«Кто в куклы не играл – тот счастья не видал», – гласит старинная русская пословица. С этой пословицей полностью согласна руководитель музея-студии текстильной куклы «Пелагея» Ольга Попова.

По её мнению, самая важная игрушка для детей любого возраста – кукла и детям необходимо с ней играть.

– Как педагог-психолог, много лет связанный с дошкольным образованием, я могу сказать, что игра в куклы детям необходима, но в те, которые не вредят детскому сознанию, - рассказывает Ольга Николаевна.

Сейчас много диссертаций написано о вреде современной игрушки, например такой, как Барби или Братц. В их облике, по утверждению многих, читается определенная сексуальность и даже порочность.

У них есть все дамские принадлежности: расческа, зеркало, телефон, косметичка. Эти куклы учат потреблению, так как все игровые манипуляции в основном сводятся к приобретению всё новых атрибутов для незамысловатой игры.

Сюжет и роли в ней бедны и ориентируют ребёнка на определённое ролевое поведение. А в подсознании обязательно останется образ красотки с идеальными формами и красивой фигурой.

По мнению учёных, девочка, когда наступает период «гадкого утёнка», комплексует, играя с такой куклой. А повзрослев, захочет быть именно такой: вечно юной, стройной и бездетной, чтобы фигуру не портить.