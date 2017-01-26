Бизнес и общество

Координатором намечавшегося объединения IТ-сообщества выступало краевое министерство информационного развития и связи, при поддержке которого в самом конце прошлого года прошёл круглый стол, посвящённый созданию координационного совета отрасли инфокоммуникационных технологий (ИКТ) Пермского края.

Но в прошлый четверг минсвязи пошёл «под нож» в ходе идущей административной реформы, а его функции перешли краевому минтрансу (который теперь будет именоваться министерством транспорта и связи), у которого пока даже руководителя нет.

Как это скажется на создании потенциально самого перспективного кластера в экономике Пермского края, пока неясно, но вряд ли в лучшую сторону.

По словам теперь уже бывшего министра информационного развития и связи Кирилла Селезнёва, «инфокоммуникационные технологии сегодня являются ключевым фактором устойчивого экономического и социального развития, приобретая всё большую роль в управлении, социальных и бизнес-процессах.

Уверен, что такой формат сотрудничества позволит пермскому ИКТ-сообществу выйти на новый уровень развития информационных и коммуникационных технологий, позволит улучшить деловой и инновационный климат в отрасли».

Замечательно, только всё то же самое говорится ещё с 2012 года, когда в нашем регионе официально был создан IT-кластер, но пока в смысле организации ему далеко до «Фотоники» и даже до пермского фармацевтического кластера, который был создан позже, но уже включён Минпромом РФ в федеральный реестр промышленных кластеров и специализированных организаций.

