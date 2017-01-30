Войны недетское лицо

Нина Голяшова потеряла в блокаду родителей. Выросла в детском доме. Преодолела все трудности, но не сломалась.

Военно-мемориальное Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге. Чтобы пройти к братским могилам, где похоронены жертвы блокадного Ленинграда, нужно пересечь еще ряд захоронений, который отражают трагические страницы в истории нашей страны: братские могилы воинов-интернационалистов, пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград», моряков-тихоокеанцев, альпинистов с Памира, моряков атомной подводной лодки «Курск»…

Мемориал. Вечный огонь. Черный монумент с лаконичной надписью «Вечная память героическим защитникам города». Здесь покоятся, по разным данным, от 120 до 240 тысяч человек, умерших от голода и холода, от бомбежек и артобстрелов в блокадном Ленинграде.

Во время поездок в Ленинград Нина Владимировна Голяшова, экономист военного представительства Пермского порохового завода, обязательно приносила цветы к братским могилам блокадников. Здесь похоронена ее мама. Где-то под Ленинградом пропал без вести отец. Он ушёл на фронт 11 августа 1941 года.