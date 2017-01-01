Угол зрения

2017 год в России ждут примерно так же, как пять лет назад во всём мире ждали год 2012-й – потому что на нём обрывался календарь майя. Правда, мы не конца света ждём, а революции. Ну или каких-то внутренних потрясений.

Но точно так же, как пережили мы 2012 год, переживём и год 2017-й, пусть даже он и под знаком Красного Петуха. По той простой причине, что историческая обстановка внутри страны совсем другая.

В 1917-м у нас что было? Бессмысленная война, крайне непопулярный правитель, огромные массы неграмотного населения, а самое главное – гениальный вождь во главе кучки пассионарных оппозиционеров, да ещё с идеей, у которой была даже своя библия. Ну то есть «Капитал» Карла Маркса. Верхи не могли, низы не хотели – классическая революционная ситуация.

А теперь что? Морщась от олигархов, народ сплотился вокруг президента, потому что чувствует: любой раздор внутри страны на руку внешним врагам, окружившим Россию, как волки медведя.

Говорят, что история учит только тому, что она ничему не учит – но это неправда. Историческая память народа имеет место, иначе откуда бы взялись те самые национальные отличия, которые и придают каждой нации своё неповторимое лицо.

Это уж не говоря о том, что если бы в 1916 году существовал журнал «Форбс» (он был основан на год позже), вряд ли бы он назвал Николая II самым влиятельным человеком в мире.

Другое дело, что война наличествует, и даже целых две – пусть и не у нас. Но мы очень хорошо понимаем, за что воюют добровольцы в Новороссии и за что – ВКС в Сирии. На Донбассе – против фашиствующих бандеровцев, в сирийской пустыне – не дают проложить конкурента «Северному потоку», который нас всех кормит.

Да-да, сырьевая «игла» – это плохо, но уж как есть. Более того, оба этих конфликта как раз сплотили население и очень хорошо помогли понять, «ху из ху».

