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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 10 января 2017 года

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Знаменитый проморолик пермской краевой газеты «Звезда».

С Рождеством!

Архиепископ Зосима: Бог вёл меня по жизниАрхиепископ Зосима: Бог вёл меня по жизни0

Беседовал Юрий СОФОНОВ

Мы встретились с архиепископом Зосимой, возглавившим образованную недавно Соликамскую и Чусовскую епархию православной церкви, на круглом столе во время его первого визита в Чусовой в декабре.

Он признался, что новое назначение после ухода на покой в феврале 2016 года стало для него полной неожиданностью.

– Теперь придётся привыкать к уральским морозам! Здоровье уже не то, мне 67-й год пошёл. Уходя на покой, я уже не думал возвращаться. Жить есть где: квартира в Москве, кроме того, сестра, которая живёт в Германии, меня в Гамбург перетягивает. Но святейший патриарх Кирилл позвонил: «Как вы себя чувствуете? Прошу вас возглавить Соликамскую и Чусовскую епархию». Признаюсь, я внутри себя сомневался, нужно ли ехать. Где это и что это? Но служение епископа принадлежит не только людям, но и Богу. Как всегда, я думаю так сделать, а Бог посохом меня в другую сторону. И я согласился.

– Высокопреосвященнейший владыко, вы начинали своё священническое служение в Грозном, когда вам было 32 года. Насколько сложно было православным в Чечне в то время?
– Я вспоминаю свой первый приход в Грозном 1 мая 1982 года. Народ был в основном русский, казачий, но и чеченского населения немало, жили очень дружно. В начале 80-х в Грозном была жизнь мирная, спокойная и очень богатая. Такого свободного места, как Чечня, не было нигде в Советском Союзе. Везде были уполномоченные, которые священникам не давали и рта раскрыть: «Наш советский народ работает, а вы бездельники!» Чтобы уполномоченный дал регистрацию новому священнику, надо было 25 рублей ему положить на стол. А в Грозном я зажил как царь: здесь не было никаких ограничений, никаких! Ездите по домам, служите, молитесь где хотите! Квартиры были обставлены, люди одеты. За отпевание вам могли 300 рублей положить. Это была зарплата министра – и ты не знаешь: что с ними делать?

Рейтинг «Звезды»

Фальшивая перезагрузка0

Юлия ХЛОБЫСТ

Заявленная губернатором административная реформа и скандальный роспуск правительства почти не повлияли на позиции ключевых фигур в политическом рейтинге «Звезды»

Последний квартал уходящего года был богат на различные политические события.

Это и первые пленарные заседания нового созыва краевого Законодательного собрания, на которых депутаты-единороссы методично наказывали своих коллег из оппозиционных фракций.

Это и отправка на скамейку запасных ключевых игроков из администрации губернатора – Анатолия Маховикова и Александра Козенкова. Это и отставка краевого правительства, произошедшая за несколько дней до новогодних праздников.

Казалось бы, ключи от всех политических дверей оказались в руках у губернатора Виктора Басаргина, который уже публично заявил о своем желании пойти на очередной губернаторский срок. Но сможет ли Виктор Федорович открыть главную дверь – получить добро на выборы от главы государства Владимира Путина, – покажет первый квартал наступившего года.

Ведь согласительные процедуры в Администрации президента должны завершиться, как известно, в конце февраля – начале марта.

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Власть и политика

А вы, друзья, как ни садитесь…0

Евгений ПЛОТНИКОВ

Двадцать девятого декабря прошлого года, за считанные дни до новогодних праздников, губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал распоряжение об отставке правительства.

Официальной причиной этого решения стало ненадлежащее исполнение правительством своих полномочий в части достижения целевых показателей по реализации государственных программ. Неофициальной – желание свалить все свои проблемы на правительство и в преддверии губернаторских выборов избавиться от этого правительства вместе со всеми проблемами.

Замах губернатора на новую административную реформу был как всегда лошадиный. Ещё за неделю до отставки правительства она была презентована на Пермском региональном сервере, являющемся официальной площадкой краевой исполнительной власти.

Там сообщалось, что правительство будет распущено, а обновлённый исполнительный орган Виктор Басаргин возглавит сам. При этом пост председателя правительства будет упразднён. Также было продекларировано, что данная реформа исполнительной власти – это «формирование губернатора нового типа, являющегося не только политическим руководителем, но и экономистом-практиком, лично контролирующим ход работ».

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